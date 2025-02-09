Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada her gün 200'den fazla ölüm tehdidi aldığını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ölümden döndü.
Makam aracıyla birlikte seyir halindeyken otomobilin sol arka lastiğinin yola düşmesiyle paniğe kapılan Vucic, kazayı şoförün dikkati sayesinde yaralanmadan atlattı.
Servis edilen görüntülerde hızla yolda ilerleyen makam aracının lastiğinin yola fırladığı ve şoförün dikkatli bir şekilde aracı yavaşlatarak sağ şeride geçerek durduğu anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü - Son Dakika
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