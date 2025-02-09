Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü - Son Dakika
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Dünya

Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i taşıyan makam aracı seyir halindeyken ciddi bir kaza atlattı. Aracın arka lastiklerinden biri yola düşerken hızlı bir şekilde yavaşlayan aracın sağa yanaşmasıyla Vucic adeta ölümden döndü. Sırp lider geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada her gün 200 ölüm tehdidi aldığını söylemişti.

09.02.2025 14:39
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Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada her gün 200'den fazla ölüm tehdidi aldığını belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ölümden döndü.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ SAYESİNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Makam aracıyla birlikte seyir halindeyken otomobilin sol arka lastiğinin yola düşmesiyle paniğe kapılan Vucic, kazayı şoförün dikkati sayesinde yaralanmadan atlattı.

Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

LASTİK YOLA FIRLADI

Servis edilen görüntülerde hızla yolda ilerleyen makam aracının lastiğinin yola fırladığı ve şoförün dikkatli bir şekilde aracı yavaşlatarak sağ şeride geçerek durduğu anlar yer aldı.

Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

Sırbistan, Politika, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Biconları gevşetmişler demek ki 11 1 Yanıtla
  • Murat E:
    audi olmasa ölmüştü 9 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    şöför iyi toparladı.. 6 0 Yanıtla
  • YoH null:
    yok be tekerlek cikiyor yerinden başlık alakasız 0 0 Yanıtla
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