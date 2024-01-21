Teknoloji şirketi CEO\'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı

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Hindistan'daki bir teknoloji şirketinin CEO'su Sanjay Shah korkunç bir şekilde yaşamını yitirdi. Vistex isimli şirketin CEO'su Sanjah Shah, şirketinin düzenlediği iki günlük kutlama etkinliklerinde çıktığı sahnede yaşanan kaza sonucunda feci bir şekilde öldü.

HALATLARDAN BİRİ KOPUNCA YERE ÇAKILDI

Sahnenin üstüne kurulan platforma çıkarak konuşma yapan Shah ve Vistex'in üst düzey isimlerinden Vishwanath Raju Datla'yı taşıyan kafes benzeri yapıyı tutan halatlardan birinin kopmasıyla korkunç olay meydana geldi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yerden 15 metre yüksekte olan kafes şok edici bir hızla yere çakıldı. Bu anları kameraya kaydeden şirket çalışanlarının videosunda adamlardan birinin ters dönerek kafa üstü yere çakıldığı görülüyor.

CEO Sanjay Shah.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Shah'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilirken Datla'nın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR VARDI

1999 yılında danışmanlık şirketini kuran Shah'ın müşterileri arasında dünyaca ünlü markalar yer alıyordu. Dünyanın farklı bölgelerinde 20'den fazla ofisi olan Shah'ın ölümünden sonra yapılan açıklamada, "Shah ve Raju'nun sahnenin tepesine çıkarılması iki günlük kutlamaları başlatmak için planlanmış bir gösteriydi" denildi.