Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız - Son Dakika
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Dünya

Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız

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İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın ateşkes teklifini reddederek Refah'ta saldırılara devam kararı alması Tel Aviv sokaklarını karıştırdı. Netanyahu yönetimine tepki gösteren İsrailliler, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes için İsrail hükümetine çağrı yaparak, ''Ya kabul edin ya da sokakları yakarız'' şeklinde sloganlar attı.

06.05.2024 23:41  Güncelleme: 00:03
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İsrail Savaş Kabinesi'nin, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı aldığı bildirilirken Tel Aviv sokakları hareketlendi. İsrail'in başkentinde sokaklara çıkan göstericiler, "Ya ateşkesi kabul edin ya da sokakları yakarız." diyerek slogan attı.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, Hamas Hareketi'nin, ateşkes teklifini onayladığını bildirmesinin ardından sevinç gösterileri düzenlenirken İsrail'den skandal bir hamle geldi. İsrail Savaş Kabinesi, Gazzeliler için son sığınak olan Refah kentinde saldırılara devam kararı aldı.

Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız

"YA KABUL EDİN YA DA SOKAKLARI YAKARIZ"

Netanyahu yönetiminin skandal kararına ilk tepki ise İsraillilerden geldi. İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv başta olmak üzere birçok şehirde gösteriler düzenlemeye başladı. Protestocular, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes için İsrail hükümetine çağrı yaparak, "Ya kabul edin ya da sokakları yakarız" şeklinde sloganlar attı.

Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız

ÜLKE GENELİNDE 16 YERDE GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

İsrail genelinde şu ana kadar 16 farklı yerde eş zamanlı olarak düzenlenen protestolarda bazı ana yollar trafiğe kapatıldı. Öfkeli göstericiler, Netanyahu'nun evine doğru yürüyüş düzenlerken İsrail'de tüm vatandaşların sokaklara çıkması ve tüm ana yolların kapatılması için çağrılar yapılıyor.

Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI REFAH'I BOMBALIYOR

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail savaş uçakları ve topçularının Refah şehrinin doğusunu yoğun bir şekilde bombaladığını, sınıra yakın bölgelerde askeri araç hareketliliğinin gözlendiğini aktardı.

Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız

İSRAİL'İN REFAH'A KARADAN SALDIRI HAZIRLIĞI

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Tel Aviv\'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sabri İnce: "Barışın en kötü hali bile savaştan iyidir " 14 0 Yanıtla
    ferhat eser: sabri felsefe yapma savaşı lanetliyorum kınıyorum demen kafi bunu diyince tüm savaşlar duruyo bol bol kına ve lanetle kardeşim çok işe yarıyor 4 10
  • Sabri İnce: Savaş. kutsal değildir ,YAŞAMAK kutsal . 9 1 Yanıtla

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