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Tel Aviv'de gösteri düzenleyen İsrailliler, İsrail polisinin hışmına uğradı - Son Dakika

Tel Aviv'de gösteri düzenleyen İsrailliler, İsrail polisinin hışmına uğradı

Son Güncelleme: 11.10.2023 18:24

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, Gazze Şeridi'nin İsrail ordusu tarafından bombardımana tutulmasını ve sivillerin katledilmesini protesto eden İsrailliler, İsrail polisi tarafından tekme tokat dövülerek gözaltına alındı.

İsrail ordusunun, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombalamasına İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki bazı kişiler sessiz kalmadı. Sokaklarda protesto gösterisi düzenleyen az sayıda İsrailliye, İsrail polisinin müdahalesi sert oldu.

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Tel Aviv'de çekilen görüntülerde, İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasına tepki göstererek İsrailliler, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

İsrail polisinin göstericilere müdahalesi ise orada bulunanlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

1055 GAZZELİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tel Aviv'de gösteri düzenleyen İsrailliler, İsrail polisinin hışmına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'de gösteri düzenleyen İsrailliler, İsrail polisinin hışmına uğradı - Son Dakika
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