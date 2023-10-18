Tel Aviv'de isyan ettiren görüntü! Katliamın sorumlularının keyfi yerinde

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 12 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, dün akşam saatlerinde bölgedeki bir hastaneye saldırdı. Katliamda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail'e yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

BIDEN'DAN İSRAİL'E ZİYARET

Ürdün görüşmesi iptal edilen ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de bir hastaneyi kana bulayan İsrail'e ziyarette bulundu. Havalimanında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden'ın yaşananlara rağmen oldukça keyifli olduğu dikkatlerden kaçmazken, katliamın baş sorumlusu Netanyahu'nun da ABD Başkanı'na aynı şekilde gülerek karşılık verdiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

SAVAŞ KABİNESİYLE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinde "gerçek bir dost" olarak İsrailli liderlere "zor sorular" yöneltileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre Biden, ziyareti kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Issac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail'in savaş kabinesiyle görüşecek.

ÜRDÜN ZİRVESİ İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden'in, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Beynamin Netanyahu ile görüşmesi ve ardından da Ürdün'e geçerek Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak dün akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısı görüşmeyi de etkiledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Ayrıca Biden ve diğer liderlerle bugün yapılması planlanan İsrail ve Hamas çatışmalarının ele alınacağı toplantıya katılımını iptal etti. Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün de görüşmeye katılmayacaklarını açıkladı.