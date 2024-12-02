Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı - Son Dakika
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Dünya

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

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Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'i ele geçirip bölgedeki ilerleyişini sürdürürken, Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatan Suriye Milli Ordusu da dün akşam saatlerinde girdiği Tel Rıfat'taki operasyonlarını sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin terör koridoruna engel olmak için başlatılan harekatta 24 köyü teröristlerin elinden kurtaran askeri muhalifler, Halep'in Sefire ilçesini de Esed rejiminin elinden aldı.

02.12.2024 07:40
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Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/ YPG'nin Tel Rıfat- Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor. SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.

Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

24 KÖY TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTARILDI

Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı. Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

SEFİRE'Yİ REJİMİN ELİNDEN ALDILAR

Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı
Tel Rıfat\'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed\'in elinden aldı

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Son Dakika Dünya Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esed'in elinden aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • bülent C.:
    Askeri eğitimlerden sonra beklenen oldu maaşallah. PKK ve YPG nin kökünü kururtursunuz inşallah. 4 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    THE PERSECUTION AND TORTURE ARE NOT GONNA SURVIVE ! ZULÜM PAYİDAR KALMAZ ! SELAM OLSUN SİZE , EY ŞANLI MÜCAHİTLER !.. 2 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Sunuma Esad ile başladı,Esed ile bitirdi.. 1 0 Yanıtla
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