Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu

Geniş Video İzle

CNN'in deneyimli muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Amerikalı bir gazeteciyi aramak için girdikleri Suriye'deki hapishanede, kimsenin haberdar olmadığı bir mahkumu buldular. Üç aydır hücrede tutulan ve dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilen mahkum, kurtarıldığını anladığında büyük bir şok yaşadı.

12.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CNN televizyonunun deneyimli muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, Suriye'de yaşanan çarpıcı bir olayı dünyaya duyurdu. Amerikalı bir gazeteciyi aramak için girdikleri hapishanede, varlığından kimsenin haberdar olmadığı bir mahkumla karşılaştılar.

Kameralara yansıyan görüntülerde, ekibin kilitli bir hücreyi fark etmesiyle başlayan insanlık dramı yer alıyor. Hücrenin kilidi kırıldıktan sonra içeri giren Ward ve yanındaki Suriyeli muhalif, bir battaniyenin altında saklanan mahkumu buldu. Korku içindeki adam "Ben sivilim" diyerek yalvarmaya başladı.

Üç aydır penceresiz bir hücrede tutulan ve dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilen mahkum, kurtarıldığını anladığında büyük bir şok yaşadı. Gün ışığını gördüğünde "Aman Tanrım, ışık var" diye haykıran adam, kendisini kurtaranlara minnet gösterilerinde bulundu.

Mahkum, yaşadığı korkunç deneyimi anlatırken "Üç aydır ailemden ve çocuklarımdan haber alamadım" dedi. İstihbarat görevlilerinin kendisini evinden alıp sadece telefonuyla ilgili sorguladığını ve işkence gördüğünü anlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri mahkumu kontrol ederken, adam özgürlüğüne kavuşmanın şokuyla titremeye başladı. Çevredekiler "Her şey yolunda, Kızılay yardıma geliyor" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Bu olay, hapishanelerdeki insanlık dışı uygulamaları ve unutulan mahkumların dramını bir kez daha gözler önüne serdi.

Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu
Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu
Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu

İnsan Hakları, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Suriye, Hukuk, Dünya, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Dünya Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Feridun Toprak:
    bu yalan haber CNN Amerika kanalı uydurma haber yaptı 10 3 Yanıtla
  • Buğra Demir:
    Adamın yüzü üstü kıyafeti tertemiz hiç de 3 aylık mahkuma benzemiyor 2 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    yapan kendileri kurtaran kahraman kendileri allahtan salak değiliz 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    zulüm gören kim varsa bu dünyada rabbim hepsinin yardımcısı olsun tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun inşallah 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:15:54. #1.12#
SON DAKİKA: Televizyon ekibi, hapishanede unutulan Suriyeli mahkumu tesadüfen buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.