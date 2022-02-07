Üye Girişi
Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu - Son Dakika

Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

07.02.2022 15:40
Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Avustralya'da Timsah Avcısı programıyla tanınan Steve Irwin'in programında korku dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki Rob isimli timsah öğreticisinin yemek verdiği sırada bir anda sudan çıkan timsah, Rob'u kovalamaya başladı. Genç, arkadaşlarının yardımı sayesinde timsahtan kurtulabildi.

Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için bir gösteri yapmaya karar verdi.

BEKLENMEYEN OLDU

Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen genç, yemeği atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500

Avustralya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement