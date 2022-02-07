Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için bir gösteri yapmaya karar verdi.

BEKLENMEYEN OLDU

Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen genç, yemeği atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.

ARKADAŞLARI KURTARDI

Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.