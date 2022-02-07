Avustralya'da yayınlanan televizyon programı, az kalsın faciaya neden oluyordu. Babası da kendisi gibi timsah eğiticisi olan 18 yaşındaki Rob isimli genç, Timsah Avcısı programı için bir gösteri yapmaya karar verdi.
Genç, elindeki yemle timsahın olduğu kafese girdi. Bir süre timsahın gelmesini bekleyen genç, yemeği atacağı sırada timsah sudan çıktı ve gencin üzerine doğru koşmaya başladı. Rob bu sırada elindeki yemi suya atsa da başarılı olamadı.
Çığlık içerisinde timsahtan koşmaya başlayan Rob, hayvanat bahçesindeki diğer arkadaşlarının devreye girmesi sonucu kurtarıldı. Timsahın isminin Casper olduğu öğrenilirken, zaman zaman bu tarz aksilikler sergilediği ve kestirilemez olduğu belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Televizyon programında işler ters gitti! Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu - Son Dakika Dünya