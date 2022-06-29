Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi: İsveç hükümeti, Türkiye'ye teslim oldu - Son Dakika
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Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi: İsveç hükümeti, Türkiye'ye teslim oldu

29.06.2022 11:39
Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi: İsveç hükümeti, Türkiye'ye teslim oldu

İsveç'te terör destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi. "Stockholm yönetimi Ankara'ya teslim oldu" diyen Kakabaveh, anlaşmaya imza atan Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Kakabaveh, "Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak" ifadesini kullandı.

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh, Madrid zirvesine ilişkin İsveç'te faaliyet yürüten TV4 kanalına konuştu.

MUTABAKAT ZAPTI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Amineh Kakabaveh Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'na tepki göstererek, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi eleştirdi.

"İSVEÇ YÖNETİMİ TÜRKİYE'YE TESLİM OLDU"

Kakabaveh, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile Mutabakat Zaptı'nı imzalamasını "Stockholm yönetiminin Ankara'ya teslim olduğu" yönünde yorumladı.

"GELİŞMEYİ ÇOK ENDİŞE VERİCİ BULUYORUM"

Amineh Kakabaveh, hükümetin, Suriye'deki YPG/SDG'yi Türkiye'ye "kurban" ettiğini ileri sürerek, bunun kendileri adına bir "kara gün" hatırası olarak kalacağını öne sürdü. Kakabaveh, "Hükümetin, Türkiye'ye teslim olmasını çok endişe verici olarak görüyorum" dedi.

"LİNDE'NİN GÖREVDE KALMASI GÜVENSİZLİK UYANDIRIR"

Amineh Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasında Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi hedef aldı. Kakabaveh, parlamentodaki diğer siyasi partilere çağrıda bulunarak, Ann Linde'nin Dışişleri Komitesi'ne çağrılmasını istedi. Kakabaveh ayrıca, "Aksi takdirde, Ann Linde'nin Dışişleri Bakanı olarak görev icra etmeyi sürdürmesi güvensizlik uyandıracak" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Kakabaveh, Mutabakat Zaptı'na sert tepki gösterdi: İsveç hükümeti, Türkiye'ye teslim oldu - Son Dakika
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