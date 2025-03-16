Suriye'deki yerel haber kaynakları terör örgütü SDG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e 14 Mart Cuma günü Kamışlı'da suikast girişimi gerçekleştirildiğini yazdı.
Akşam gazetesinde yer alan habere göre PKK elebaşlarından 'Mahmud Barkhadan' kod adlı Mahmud Raş tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi başarısız oldu.
Şahin suikasttan sağ kurtulurken Mahmud Raş'ın ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü öne sürüldü.
Haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG elebaşı Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşma terör örgütü içindeki bazı grupları rahatsız etti.
Terör örgütü içinde yer alan bir grup iddialara göre Şahin'e yönelik suikast planını devreye soktu. SDG, silah bırakacaklarını ilan edip Şam yönetimiyle 10 Mart'ta anlaşma imzalamıştı.
Son Dakika › Dünya › Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi - Son Dakika
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