Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz - Son Dakika
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Dünya

Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz

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Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'ye gelen yabancı askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceğini söyledi.

19.12.2024 22:52  Güncelleme: 23:08
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Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Reuters'a yaptığı açıklamalarda yabancı askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceğini belirtti.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR"

Abdi, "Suriye'de yeni gelişmeler olduğu için, savaşımızda bize yardım eden savaşçıların başları dik bir şekilde bölgelerine dönme zamanı geldi. Ateşkes uygulandığında, Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların da bölgelerine dönmesi için çalışabiliriz, bazıları döndü ve bazıları da dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Suriye\'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz

Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ahmed Mehmed:
    Zoru görünce geri vites 58 18 Yanıtla
  • Murat Çil:
    o ros pü nun evladı 50 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bıktık artık Bunlardan 50 7 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Amerika petrollere özgürlük getiriyor cebini dolduruyor . Mağara kara cahilleri de onlara inanıyor . Bunlar abd israilin oyunları siyonist evangelistler şeytana taban kabalacılar . Müslümanlar akıllı olun islamın ipine sarılın . Osmanlıyı geri gelmeli . 31 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bi garip isler oldu valla . goren gordugu ile pazarlik yapiyor.. bu da teroristin piskini.. adam (!) piskin piskin biz kalalim da bak Hanslar Manslar gitsin diyor 22 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    herkes cokmus surıyeye tum dunya orada 19 1 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    MİT in bu o.r.os pu evladı içinde başarılı bir nokta operasyonunu bekliyoruz inşaallah.. 16 2 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    göt korkusu başa bela ?????? 10 3 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    diyorki Suriye'deki PKK'lılar Türkiye de saldırılarına devam edecek 2 0 Yanıtla
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