Suriye\'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz

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Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi, Reuters'a yaptığı açıklamalarda yabancı askerlerin Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile yaşanan çatışmalarda ateşkese varılması halinde ülkeyi terk edeceğini belirtti.

"GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR"

Abdi, "Suriye'de yeni gelişmeler olduğu için, savaşımızda bize yardım eden savaşçıların başları dik bir şekilde bölgelerine dönme zamanı geldi. Ateşkes uygulandığında, Suriyeli olmayan Kürt savaşçıların da bölgelerine dönmesi için çalışabiliriz, bazıları döndü ve bazıları da dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.