PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim - Son Dakika
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PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim

16.06.2022 07:44
PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek verdikleri için İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıp orta yolu bulabilmek için şartlar sunmuştu. İsveç ise meclisindeki PKK destekçisi vekili ile mücadele ediliyor. Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh, cuma günü İsveç parlamentosunda yapılacak ek bütçe görüşmelerinde, kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

ŞARTLARINI SUNDU

Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

TALEPLERİ KARŞILANMAZSA, EK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE DESTEK VERMEYECEK

Gelişmeler dikkatle izlenirken İsveç meclisinde terör örgütü YPG/ PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Kakabaveh, talepleri karşılanmadığı sürece hükûmetin ek bütçe görüşmelerine destek vermeyeceğini söyledi.

Amineh Kakabaveh

TÜRKİYE'Yİ ORTAYA ATTI

NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabaveh, hükûmetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu.

MECLİSİ İŞLEMEZ HALE GETİRDİ

Kakabaveh bugün de hükûmet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi. Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükûmetinin hazırlayacağı yeni tasarı için cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak.

OYU, KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bütçenin onay alması için 175 oya ihtiyaç var. Hükûmet ve bütçeyi destekleyen partilerin toplam oyu 174'te kalıyor. Kakabaveh'in oyu bu noktada kritik önem kazanırken bağımsız milletvekili bu durumu hükûmete şantaj yapmak için kullanıyor.

JOHANSSON HAKKINDAKİ GENSORU

İsveç meclisinde sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti. Johansson, 7 Haziran'da yapılan oturumda son dakika Kakabaveh'in oyuyla görevinde kalmayı başarabilmişti. Kakabaveh, oylamadan önce 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirmiş, en son hükûmete destek vermeyeceğini açıklamıştı. İsveç basını da Kakabaveh'in YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti.

Johansson'un görevde kalmasının ardından Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Demokrat Partisi'nden, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını" söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK destekçisi vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit: Türkiye ile anlaşırsanız ek bütçe desteği vermeyeceğim - Son Dakika
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