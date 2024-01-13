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ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar - Son Dakika
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ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

13.01.2024 - 13:01,  Güncelleme: 13:20
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası tüm uyarılara rağmen bölgedeki teröristlere açıktan destek veren ABD'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı eğitip donatan ABD'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

AÇIKTAN TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİYORLAR

Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan ABD, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya silah ve para kaynağını sürdüren ABD, desteğini ise gizlemiyor. Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor.

Terör örgütü YPG/PKK'yı eğitip donatan ABD'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

BÜTÇEDEN PAY AYIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı. Terör örgütü PKK/YPG'ye ayrılan fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.

ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
YORUMLAR (9)
  • side meister optik semih: Birgün gideceksin abd sanada kalmayacak bu dünya Yanıtla 58 3
  • Bay RİZE: Bunlar sahtekar abd ye ölüm israil e ölüm Yanıtla 50 3
  • Alican Atmaca: Kuyumuzu kazıp vah vah diyen iki yüzlü namert ler ama kazdığınız kuyuya düşmeniz yakındır İnşaAllah. Yanıtla 33 1
  • Fatih Ayaz: Amerika yanımızda olma, karşımızda ol. Belki daha faydalı olursun bize. Yanıtla 28 2
  • alos : ABD DE İNŞAA ETTİRDİĞİMİZ BİNA DERHAL YIKTIRILMALIDIR. BAŞKA TEPKİ YETERSİZDİR. Yanıtla 16 6
  • Muhammet Topaloğlu: Bunlara anladığı dilden konuşacak bir yiğit lazım Yanıtla 19 1
  • Abuzer Yavuz: TEMİZ ÜLKEMİZİ KİRLETEN ABD VE İSRAİL KONSOLISLUKLARI KALICI OLARAK KAPATILSIN Yanıtla 14 0
  • Mehmet Ay: Abd ye kizmayin, o devleti için ne gerekiyorsa onu yapiyor. Devletin duygusu olmaz, cikari olur. Adamlar günün gerektirdigini yapiyor. Yanıtla 0 7
  • ramazan yazar: Bunlara ses cikarmadikca kısık sesle konuştukça PKK'yı tamamen yok edecek operasyonu yapmadıkça daha çok şehit vereceğiz..30 yıldır aynı tarz mücadele olmaz..1 hafta operasyon sonra geri çekilme göstermelik hava saldırıları onlara etki bile etmiyor Yanıtla 6 0

PKK, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar - Son Dakika


13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
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SON DAKİKA: ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar - Son Dakika
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