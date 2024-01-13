ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit oldu. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası tüm uyarılara rağmen bölgedeki teröristlere açıktan destek veren ABD'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

"MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

AÇIKTAN TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERİYORLAR

Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan ABD, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya silah ve para kaynağını sürdüren ABD, desteğini ise gizlemiyor. Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor.

BÜTÇEDEN PAY AYIRDILAR

ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı. Terör örgütü PKK/YPG'ye ayrılan fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.