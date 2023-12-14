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Tesla, ABD'deki iki milyona yakın aracı güvenlik gerekçesi ile topluyor - Son Dakika
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Tesla, ABD'deki iki milyona yakın aracı güvenlik gerekçesi ile topluyor

Tesla, ABD'deki iki milyon aracını, otopilot arızası nedeniyle geri topluyor. Sorunun sürücü destek sistemi Autopilot'ta olduğu belirlendi. Elon Musk'a ait şirket, "kablosuz" yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceğini açıkladı. Güncelleme otomatik olacak, ancak araçların geri çağrılmasına karar verildi. Birleşik Krallık'ta satılan Tesla'lar için benzer bir sorunun olmadığı belirtildi.

Tesla, ABD\'deki iki milyona yakın aracı güvenlik gerekçesi ile topluyor
14.12.2023 - 11:45,
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Elon Musk'un Tesla'sı, otopilot arızası nedeniyle ABD'deki iki milyon aracı geri topluyor.

Tesla, aracın sürücü destek sistemi Autopilot'un kısmen arızalı olduğunu tespit etmesinden sonra iki milyondan fazla geri topluyor.

Bu adım,meydana gelen kazalara ilişkin iki yıllık bir soruşturmanın ardından geldi.

Geri toplama, Otopilot özelliğinin 2015'te piyasaya sürülmesinden bu yana ABD'de satılan hemen hemen her Tesla için geçerli.

Milyarder Elon Musk'a ait Tesla, sorunu çözmek için "kablosuz" bir yazılım güncellemesi göndereceğini söyledi.

Güncelleme otomatik olarak gerçekleşir ve bir bayiye veya garaja gitmeyi gerektirmez, ancak yine de araçların geri toplanmasına karar verildi.

Birleşik Krallık Sürücü ve Araç Standartları Ajansı, Birleşik Krallık'ta satılan otomobillerin ABD'deki otomobillerle aynı özelliklerin tümüne sahip olmadığını belirterek, Birleşik Krallık'ta Tesla'larla ilgili herhangi bir güvenlik sorunundan haberdar olmadığını söyledi.

Bir sözcü, "Birleşik Krallık pazarında satılan Teslalar sürücüsüz araçlar değil ve buna onay verilmedi" dedi ve ajansın durumu izlemeye devam edeceğini ekledi.

Otopilotun amacı yönlendirme, hızlanma ve frenlemede yardımcı olmaktır; ancak ismine rağmen araç yine de sürücünün girdisine ihtiyaç duyar.

Tesla'nın yazılımının, sürücülerin dikkat ettiğinden ve özelliğin yalnızca otoyollarda araç kullanmak gibi uygun koşullarda kullanıldığından emin olması gerekiyor.

Ancak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 956 Tesla kazasına ilişkin iki yıllık bir araştırmada, "özelliğin kontrollerinin önemi ve kapsamının, sürücünün kötüye kullanımını önlemek için yeterli olmayabileceğini" tespit ettiğini söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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