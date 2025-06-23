Körfez\'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırılarının ardından bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından İran, Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

OPERAYSONUN İSMİ: ZAFERİN MÜJDESİ

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

KÖRFEZ'DE ALARM

İran Ordusu'nun Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından körfez ülkelerinden peşe peşe hava sahası kapatma kararları geldi. Saldırıların ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını uçak trafiğine kapatma kararı aldı.

THY'DEN UÇUŞ KARARI

Öte yandan bölgede gerilimin artmasının ardından Türk Hava Yolları harekete geçti. THY, bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

AJET VE PEGASUS DA İPTAL ETTİ

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.