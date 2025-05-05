THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı - Son Dakika
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Dünya

THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı

THY ve Pegasus\'tan tarihi İsrail kararı

İsrail'e 1,5 yıldır sefer düzenlemeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş slot haklarından da vazgeçti. Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin anlamına geliyor.

05.05.2025 08:02
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Türkiye, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar sonrasında Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

UÇUŞ SLOTLARINDAN FERAGAT EDECEKLER

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir İsrail'e uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'tan yeni bir adım daha geldi. Her iki Türk hava yolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş slotlarından feragat etme kararı aldı.

İSRAİL'E UÇUŞ KAPILARINI AÇIK TUTMUŞTU

THY, Ben Gurion Havalimanı'nı kullanan en büyük dördüncü, Pegasus ise on ikinci hava yolu şirketi olarak bilinirken, her iki şirket de uçuş slotlarını ellerinde tutarak İsrail'e uçuş kapısını açık tutmuştu.

UÇUŞ SLOTU NEDİR?

Uçuş slotları, bir hava yolu şirketinin belirli bir günde ve belirli bir zaman dilimi içerisinde iniş ve kalkış yapabilmesi için havalimanı otoritesi tarafından verilen izin olarak biliniyor. Bu hak ayrıca havayolu şirketlerine havalimanı hizmetlerine ve altyapısına da erişim hakkı sağlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic Airways de Londra-Tel Aviv direkt uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Türk Hava Yolları, Diplomasi, Pegasus, Ekonomi, İsrail, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya THY ve Pegasus'tan tarihi İsrail kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Geç bıle kaldınız ama zararı vatandaşa yazmayın 14 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    bunda bile geç kaldık 10 0 Yanıtla
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