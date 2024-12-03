Dünya

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, Çin'e yönelik bir dizi yaptırım ve ek gümrük vergisini uygulamaya hazırlanırken, yönetimde son günlerini yaşayan Joe Biden hükümetinden de Pekin'e yeni hamle geldi.

ABD, 140 Çinli şirketi daha kara listeye alarak şu ana kadarki en kapsamlı kısıtlamaları getirdi. Çin'in çip üretme kapasitesini ve çiplerin askeri modernizasyonda kullanımını önlemeye yönelik yaptırımların ardından Pekin'de ABD'ye ihraç ettiği kritik ürünleri askıya aldı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin Ticaret Bakanlığı askeri amaçlı maden ürünlerinin ABD'ye ihracını yasakladı. Bu madenler arasında güneş panelleri, lazerler, gece görüş gözlükleri ve bilgisayar çipleri gibi pek çok üründe kullanılan galyum ve germanyum ile antimon ve süper sert malzemeler de bulunuyor.

Ticaret savaşı resmen başladı! Çin'den ABD'nin hamlesine '3 kritik' ürünle jet cevap