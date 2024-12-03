Ticaret savaşı resmen başladı! Çin'den ABD'nin hamlesine '3 kritik' ürünle jet cevap - Son Dakika
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Dünya

Ticaret savaşı resmen başladı! Çin'den ABD'nin hamlesine '3 kritik' ürünle jet cevap

ABD'nin, yeni kısıtlamalarla birlikte 140 Çinli şirketi kara listeye almasının ardından, Çin'den misilleme geldi. Bu hamle ile iki dev arasında ticaret savaşı resmen başlarken, Çin savunma sanayide kullanılan 3 maddenin ABD'ye ihracına yasak getirdi.

03.12.2024 14:43
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ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump, Çin'e yönelik bir dizi yaptırım ve ek gümrük vergisini uygulamaya hazırlanırken, yönetimde son günlerini yaşayan Joe Biden hükümetinden de Pekin'e yeni hamle geldi.

ABD, 140 Çinli şirketi daha kara listeye alarak şu ana kadarki en kapsamlı kısıtlamaları getirdi. Çin'in çip üretme kapasitesini ve çiplerin askeri modernizasyonda kullanımını önlemeye yönelik yaptırımların ardından Pekin'de ABD'ye ihraç ettiği kritik ürünleri askıya aldı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin Ticaret Bakanlığı askeri amaçlı maden ürünlerinin ABD'ye ihracını yasakladı. Bu madenler arasında güneş panelleri, lazerler, gece görüş gözlükleri ve bilgisayar çipleri gibi pek çok üründe kullanılan galyum ve germanyum ile antimon ve süper sert malzemeler de bulunuyor.

Ticaret savaşı resmen başladı! Çin'den ABD'nin hamlesine '3 kritik' ürünle jet cevap

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ticaret savaşı resmen başladı! Çin'den ABD'nin hamlesine '3 kritik' ürünle jet cevap - Son Dakika

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