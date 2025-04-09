AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

AB\'den ABD\'ye ilk misilleme! 15 Nisan\'da devreye girecek

Çin'den sonra Avrupa Birliği de ABD'ye karşı bir misilleme gerçekleştirdi. İlk kez ABD'ye karşı somut adım atan AB'nin 27 üyesi oy birliği ile ek vergi getirme kararı aldı. Karara göre, ABD'ye yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi getirildi.

09.04.2025 16:40  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump'ın "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak yeni gümrük vergisi tarifelerini açıklaması sonrası adeta küresel ticaret savaşı yaşanıyor.

Trump, "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamış, karara tepki gösteren Çin aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Başkan Trump da buna karşılık, Çin'e yüzde 50 ek tarife daha getirmişti. Yeni artışla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıktı. Son olarak; misilleme yapan Pekin yönetimi ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkarma kararı aldı. Karar, 10 Nisan'dan itibaren uygulanacak.

AB'DEN 20 MİLYAR EUROYU AŞAN MİSİLLEME PAKETİ

Çin'den sonra bir misillemede Avrupa Birliği'nden (AB) geldi. AB'nin 27 üyesi, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini oy birliğiyle onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecek.

Alınan kararda ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor.

15 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

AB'nin ticaret politikalarını yöneten Avrupa Komisyonu alınan vergi kararlarının 15 Nisan'da tahsil edilmeye başlanacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir"açıklamasında bulundu.

TRUMP'TAN 350 MİLYAR DOLARLIK ŞANTAJ

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği ülkelerinin gümrük vergilerinden muaf olması için 350 milyar dolar değerinde Amerikan enerjisi satın almak zorunda olduğunu belirtmişti. Trump, "Enerji satın almak ve satın almaya kararlı olmak zorundalar" demişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Fuat Seckin:
    İnşallah birbirinize düşersiniz 44 2 Yanıtla
  • selçuk Ak:
    abd kendi ayağına sıktı. bu iş büyür birbirlerini yer bunlar 34 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

17:34 Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı Burcu Köksal, AK Partili ismi salondan kovdu: Zabıta müdürü, çıkar bunu dışarı
17:18 Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı Sarallar suç örgütü yöneticisi, Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
16:53 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu 28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
16:28 ABD’den Avrupa’ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
23:53 Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf etti
23:42 Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar
23:39 Ortalık çok fena karışacak Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye gece yarısı olay gönderme Ortalık çok fena karışacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı olay gönderme
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 17:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement