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TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu - Son Dakika

TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu

17.12.2021 14:27

ABD'de yaşayan TikTok fenomeni Demi Skipper, saç tokası karşılığında ev sahibi oldu. Genç kadının bu yaptığına çoğu kişi inanmadı. Ancak kadın, evinin fotoğraflarını paylaşarak bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet eden Demi Skipper isimli kadının toka karşılığında ev sahibi olması şaşırttı. Herkes, genç kadının bu nasıl başardığını merak etmeye başladı. İşte Skipper'in merak edilen takas yolculuğunun detayları.

2020 YILINDA PROJE BAŞLATTI

TikTok fenomeni, 2020 yılının mayıs ayında Trade Me Project isimli bir proje başlattı ve küçük bir saç tokası ile başlayan bir takas serüvenine girdi. Skipper'ın bu projede amacı; yaptığı takasları gittikçe büyüterek kendisine bir ev almaktı. ABD'li fenomen geçtiğimiz günlerde bu hedefine ulaştı ve bir ev sahibi olmayı başardı.

TOKA İLE KÜPEYİ TAKAS ETTİ

Skipper, Mayıs 2020'de başladığı takas yolculuğunda, ilk olarak bir 'saç tokasını' bir çift küpe ile takas etti. İlk birkaç takasını San Francisco şehrinde gerçekleştiren 30 yaşındaki kadın, daha sonra eBay, Facebook ve Craiglist gibi siteler aracılığıyla takaslarına devam etti ve en sonunda bir elektrikli süpürge sahibi oldu.

TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu

TAKASLAR ZİNCİRLEME SÜRDÜ

ABD genelinde yayılmaya başlayan bu takaslar ile birlikte TikTok fenomeni, daha sonra elektrikli süpürgeyi bir snowboard ile, bu snowboard'ı bir dizüstü bilgisayarla, bilgisayarı da bir kamerayla takas etti. Ardı ardına gelen takaslar sonrası bir iPhone'a sahip olan kadın, daha sonra bunu "2008 model Dodge" marka bir araç ile takas etti.

40 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ RÖMORK

Daha sonra ise yine takas yoluylaHonda CRV ve üç traktöre sahip olan Demi Skipper, bunları enerji depolama birimi olan Tesla Powerall ile takas etti. Tesla Powerall, 40 bindolar değerindeki bir römorkla değiştirildi.

SON OLARAK EV ALMAYI BAŞARDI

5 milyon aboneli Skipper, son takasının ardından hayallerine ulaşmayı başardı ve bu römorku Nashville eyaletinde bulunan bir ev ile takas etti.

ABD'li fenomen, önümüzdeki ocak ayında kocasıyla birlikte Kaliforniya'dan yeni evlerine taşınmayı planladıklarını açıkladı.

TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: TikTok fenomeni kızın yaptığı şeye kimse inanmıyor! Saç tokası karşılığında ev sahibi oldu - Son Dakika
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