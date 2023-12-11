Tiktok\'sa daha fazla para kazanmak için porsukları av köpeklerine parçalattı

Sadist av bekçisi, TikTok'tapara kazanmak için porsukları köpeklere parçalatıp video çekti.

Ryan Martin, av köpeklerinin vahşi hayvanları parçaladığı korkunç görüntülerin amacının maddi kazanç olduğunu itiraf etti. Sadistçe hayvan zulmünden zevk alan kişiler arasında geniş bir takipçi kitlesi çekmeyi umarak, sosyal medya platformu için hayvanlara işkence içeren daha fazla içerik oluşturmayı planladığını söyledi.

23 yaşındaki adam, suçlarını itiraf etmesine rağmen ne hapis ne de para cezası aldı. Martin, mahkemenin kendisine verdiği beş yıl hayvan beslememe cezası ile kurtuldu.

Daily Record'a konuşan bir kaynak şunları söyledi: "Ryan Martin, TikTok'ta videolar yayınlıyor ve insanları bu videoları izlemeye teşvik ediyordu. Altyazılarda, bu videolardaki vahşet seviyesinin o kadar aşırı olduğunu ve yasa dışı olduğunu açıkça belirtiyordu. Polise, hayvanları acı çekerken izlemekten zevk alan bir takipçisi kitlesine ulaşması halinde daha fazla para kazanmayı umduğunu söyledi. "

Mahkemenin Martin'e sadece beş yıl hayvan beslememe ve 175 saat kamuya ücretsiz çalışama cezası vermesi tepkilere yol açtı.