Time Dergisi'nden Bayraktar TB2 yorumu: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gizli silahı - Son Dakika
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Time Dergisi'nden Bayraktar TB2 yorumu: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gizli silahı

03.03.2022 15:45

Ukrayna-Rusya savaşında Rus güçlerine karşı gösterdiği başarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Bayraktar TB2'ler Time dergisine konu oldu. Dergi, Bayraktar TB2'ler hakkında "Ukrayna'nın Rusya'ya Karşı Gizli Silahı: Türk Droneları" şeklinde bahsetti.

Ukrayna ordusunun Rus askeri konvoyunu SİHA'lar ile vurduğu anların görüntülerini ''yer yüzünde size huzur yok'' başlığı ile paylaştığı video iki gün içinde 3 milyon kişi tarafından izlendi. Videonun kısa süre içinde viral olmasından sonra ABD ve Avrupalı askeri uzmanlar SİHA'lar hakkında Time dergisine değerlendirmede bulundu.

TİME DERGİSİ'NİN ANA KONUSU BAYRAKTAR TB2 OLDU

Ukrayna'nın savunmasında aktif rol üstlenen Bayraktar TB2, bugün dünyanın en saygın dergilerinden birisi olan Time tarafından konu alındı. Time, "Ukrayna'nın Rusya'ya Karşı Gizli Silahı: Türk Droneları" başlığıyla paylaştığı yazısında Ukrayna güçlerinin paylaştığı videonun viral olmasından bahsetti ve Bayraktar TB2'nin özelliklerini paylaşarak Bayraktar TB2 hakkında şu sözlere yer verdi; "Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntüler, pek çok gözlemci için sürpriz olacak şekilde Rus hava savunmasının ciddi kusurları gösteriyor. Görüntüler ayrıca halkla ilişkiler ve psikolojik savaş için çok kullanışlıdır."

Time Dergisi'nden Bayraktar TB2 yorumu: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gizli silahı

UZMAN İSİM TİME DERGİSİ'NE BAYRAKTAR TB2 HAKKINDA YAZDI

Time, havacılık sektörü hakkında yayın yapan ABD merkezli Aviation Week'ten Tony Osborne'un da görüşlerine yer verdi. Osborrne, Bayraktar TB2 hakkında "Bayraktarlar son yıllarda gerçekten önemli başarılara imza attı. Şu anda en ünlü drone olduğunu savunurum. Bayraktarlarla ilgili en önemli şey ucuz olmaları ve bu nedenle onları kaybetme konusunda o kadar da endişeli olmamanızdır. Onları savaşa gönderebilirsiniz ve eğer dün gördüğümüz gibi dramatik bir vuruş yaparlarsa, birden yıpratma savaşını kazanmış olursunuz." şeklinde konuştu.

"PSİKOLOJİK SAVAŞ İÇİN YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa ve Amerikalı uzmanlar, SİHA'ların Rus ordusunun durdurulmasında ciddi bir başarı gösterdiğini ve Rusya'nın zayıf yönünü ortaya çıkardığını söyledi. Uzmanlar bunun yanı sıra, bilgi savaşında ( düşman askerlerin yerini öğrenme) SİHA'ların Ukrayna için çok daha önemli hale geldiğini ve Rusya'yı korkuttuğunu söylediler. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Türk askeri ve Hava Sahası Uzmanı Arda Mevlütoğlu, Twitter'da paylaşılan görüntünün SİHA'ların Rus hava savunma sistemine ciddi hasar verdiğini söyledi. Mevlütoğlu, ayrıca görüntünün PR ve psikolojik savaş açısından Ukrayna için çok faydalı olduğunu belirtti.

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