Timsah kendisinden iki kat büyük piton yılanını öldürdü

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Florida'daki Everglades Milli Parkı'nda çekilen görüntülerde, "Godzilla" adı verilen 4 metrelik bir timsahın, kendisinin iki katı büyüklüğündeki bir pitonu sürüklediği anlar kaydedildi.

Görüntülerde dev sürüngen, avını dişlerinin arasında tutarak bataklıkta sakin sakin yüzüyor. Timsahın neredeyse iki katı uzunluğundaki piton, önce yanında sonra arkasında sürükleniyor. Bir turist şaşkınlıkla "Kocaman!" ve "Bu gerçekten çok büyük bir piton" diye bağırıyor.

Parkın Shark Valley bölgesindeki bir gözlem kulesinden tur rehberi Kelly Alvarez tarafından çekilen görüntüler hakkında USA Today'e konuşan Alvarez, "Burada birçok timsahın piton yediğini gördüm ama bu kadar büyük bir piton hiç görmemiştim" dedi.

Güneydoğu Asya'ya özgü olan Burma pitonları, ABD'de, özellikle Florida'da istilacı tür olarak kabul ediliyor. Genellikle 3-5 metre boyunda olan ve dünyanın en büyük yılanlarından sayılan pitonlar, Everglades'te hızla çoğaldı.

2023 Temmuz'unda bölgede yakalanan 5.8 metrelik piton, şimdiye kadar ölçülen en uzun Burma pitonu olarak kayıtlara geçti. Görüntülerdeki pitonun daha da uzun olabileceği tahmin ediliyor.