Timsah su kenarında ayaklarını yıkayan 4 çocuk annesi kadını öldürdü

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Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bir olay yaşandı. Kıyı köyünde deniz kenarında ayaklarını yıkayan dört çocuk annesi Nurhawati Zihura (46), 4 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğradı.

Köylüler kadının çığlıklarını duydu ancak müdahale edemediler. Timsah, kurbanını sersemletmek için "ölüm dansı" olarak bilinen hareketlerle çevirip suyun altına sürükledi. Yaklaşık bir saat sonra timsah, Nurhawati'nin cansız bedenini çenesinde taşıyarak yeniden ortaya çıktı.

Görgü tanığı Agustinus (40), "Korkunç bir manzaraydı. Bağırdık ama timsah onu bırakmadı. Daha sonra botlarla açılıp, cesedi bıraksın diye timsaha tavuk attık" dedi.

Nurhawati'nin akrabası Fendi, kadının kendini iyi hissetmediği için ayaklarını deniz suyunda yıkamak istediğini söyledi. Köylüler en sonunda cesedi kurtarabildi ve akşam cenaze töreni düzenlendi. Polis ve askerler timsahı bulup öldürdü.

Yetkililer, bölgede artan timsah saldırılarına karşı önlem alınmasını istiyor. Endonezya'da son on yılda 450'den fazla kişi timsah saldırılarında hayatını kaybetti. Uzmanlar, aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle timsahların yerleşim yerlerine daha fazla yaklaştığını belirtiyor. Özellikle nehirleri yıkanma ve balıkçılık için kullanan yerel halk büyük risk altında.