Tir tir titreyen adamın saniyeler içerisinde sakalları dondu! İşte 3 milyon izlenen video

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video ise 3 milyondan fazla görüntülenme alması nedeniyle çok konuşuldu.

SAKALLARI DONUYOR

Kışın sert geçtiği bir iklimde olduğu görülen adam, soğuk nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor. Adamın saklarının saniyeler içerisinde donduğu belirtildi.

SÖRF YAPIYORLARDI

Adam ve beraberindeki arkadaşların, sörf yapmak için bölgeye gittikleri ancak beklemedikleri bir soğukla karşılaştığını ifade edildi. Sosyal medya kullanıcıları, adamın nasıl hayatta kaldığını sorguladı.