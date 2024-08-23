Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı

Geniş Video İzle

Tokyo'da bu hafta yaşanan ani sağanak yağışlar ve fırtınalar, şehir hayatını alt üst etti. Tren istasyonları sular altında kaldı, rögar kapakları fırladı. 'Gerilla yağmurları' olarak bilinen bu sağanaklar, saatte 100 mm'ye varan yağışla altyapıyı zorluyor. Çarşamba akşamı yaşanan yoğun yağış ulaşımı felç etti. Son yıllarda bu tür aşırı hava olayları artıyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın bu olayları şiddetlendirebileceğini ve Tokyo'nun ortalama sıcaklığının yükseldiğini belirtiyor.

23.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo'da bu hafta yaşanan ani sağanak yağışlar ve fırtınalar, şehir hayatını ciddi şekilde etkiledi. Tren istasyonları su altında kaldı, rögar kapakları yerinden fırladı ve halk sığınacak yer aradı.

"Gerilla yağmurları" olarak bilinen bu ani sağanaklar, saatte 100 mm'ye varan yağışla şehir altyapısını zorluyor. Bu yağışlar, sıcak yer seviyesi ile soğuk üst atmosfer arasındaki farktan kaynaklanıyor ve tahmin edilmesi zor.

Çarşamba akşamı yaşanan yoğun yağış, ulaşımı aksattı. Meteoroloji yetkilileri, Pasifik'ten gelen sıcak ve nemli havanın etkili olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda bu tür aşırı hava olaylarında artış gözleniyor. Yıldırım düşmelerinde de ciddi bir artış var, bu da elektrik kesintilerine yol açıyor.

Uzmanlar, küresel ısınmanın bu olayları şiddetlendirebileceği konusunda uyarıyor. Tokyo'nun ortalama sıcaklığı son yıllarda artış gösteriyor.

Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı
Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı
Tokyo\'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı

Japonya, Dünya, Tokyo, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Atilla Kamış: Suya bak ne kadar berrak akıyor. Bizde olsa çamur ve çöp akar 17 1 Yanıtla
  • ferhat eser: tokyayı böyle küçük istisnalarla test etmeyin 38 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olduğu gibi dünyanın en düzenli şehridir herşey dijital herşey elektronik orada kazık atmak yada kazıklanmak gibi bir durum söz konusu değildir 9 1 Yanıtla
  • YoH null: dunyanin heryerin de oluyor lakin bizde olunca belediyeye bağlıyorlar bazı arkadaşlar :) 4 4 Yanıtla
  • Recep Özdemir: ulaştırma bakanı istifa etmedi mi daha 2 1 Yanıtla

00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Tokyo'da şiddetli yağmurlardan dolayı metro istasyonlarını su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement