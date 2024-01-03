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Tokyo Haneda Havalimanı'nda Kıyı Güvenlik Uçağı ile Korkunç Çarpışma - Son Dakika
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Tokyo Haneda Havalimanı'nda Kıyı Güvenlik Uçağı ile Korkunç Çarpışma

Tokyo Haneda Havalimanı'nda Japonya Kıyı Güvenlik uçağı ile çarpışma sonucu alevler yükseldi. JAL uçuş 516'nın iniş izni aldıktan sonra kıyı güvenlik uçağıyla çarpışması sonucu beş mürettebat üyesi hayatını kaybetti. Olayın ardından havalimanı geçici olarak kapatıldı ve 100'den fazla uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Japonya Ulaştırma Güvenliği Kurulu, olayın ardından inceleme başlattı.

03.01.2024 - 09:38,  Güncelleme: 09:43
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Tokyo Haneda Havalimanı'nda Japonya Kıyı Güvenlik uçağı ile korkunç çarpışma öncesinde kıyı güvenlik uçağına pistin kısa tutulması talimatı verildiği iddia edildi. JAL uçuş 516, Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki pisti kullanma izni aldıktan sonra kıyı güvenlik uçağıyla çarpışarak alevlere neden oldu. JCG uçağında bulunan beş mürettebat üyesi öldü.

Olayın ardından Japonya'nın Haneda Havalimanı bir süreliğine kapatıldı ve 100 uçuşun iptal edilmesi bekleniyor. Japonya Ulaştırma Güvenliği Kurulu, olayı araştırmak üzere yerinde inceleme başlattı. JAL, mürettebatının iniş iznini aldığını ve emri tekrarladığını belirtti, ancak pilot, pistte taksi yapan daha küçük Dash-8 uçağını görmemiş olabilir. JAL uçuşu, Japonya'nın Shin Chitose havalimanından kalktı ve Haneda havalimanına iniş yaparken pist C'de JCG uçağıyla çarpıştı.

JAL uçuşunun yangın öncesinde tamamen tahliye edilmesi, güvenlik uzmanları tarafından "kısa bir mucize" olarak nitelendirildi. Japonya Havayolları, yolcu uçağında bulunan 14 kişinin yaralandığını ancak yaralanmaların hayati tehlike arz etmediğini belirtti.

Tokyo'daki korkunç uçak kazası öncesi kule, kargo uçağına pisti kullanma izni verdi
Tokyo'daki korkunç uçak kazası öncesi kule, kargo uçağına pisti kullanma izni verdi
Tokyo'daki korkunç uçak kazası öncesi kule, kargo uçağına pisti kullanma izni verdi
Tokyo Haneda Havalimanı\'nda Kıyı Güvenlik Uçağı ile Korkunç Çarpışma
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: Tokyo Haneda Havalimanı'nda Kıyı Güvenlik Uçağı ile Korkunç Çarpışma - Son Dakika
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