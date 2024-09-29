Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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Dünya

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

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İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 72 saatlik kanlı bir operasyonla öldürürken saldırı sonrasında ortaya çıkan görüntü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bölgeden servis edilen videoda, 80 ton bombayla hedef alınan Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye dev bir çukurun kaldığı görüldü.

29.09.2024 11:01
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Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülürken gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SAVAŞI LÜBNAN'A YAYDILAR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in savaşı Lübnan'a yayma planı devam ederken, Hizbullah mensuplarına yönelik operasyonlar sırasında Nasrallah da hedef alındı.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

KOMUTA MERKEZİ DEV BİR ÇUKURA DÖNÜŞTÜ

72 saatlik kanlı bir planın sonunda her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atlatılan komuta merkezi dev bir çukura dönüşürken bölgeden servis edilen videolarla saldırının vahameti gözler önüne serildi.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

CESETLER BİN BİR GÜÇLÜKLE ÇIKARILIYOR

Görüntülerde Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü komuta merkezinde oluşan çukurdan cesetlerin bin bir güçlükle çıkarıldığı ve Nasrallah ile arkadaşlarının öldürüldüğü noktanın tonlarca bombanın etkisiyle korkunç bir hal aldığı görülüyor.

Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah\'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Solmaz:
    yapay çukura benziyor. öldüğüne inanmıyorum 24 127 Yanıtla
    Malata Almanya:
    Aynen kardeşim şuan tavla oynuyor 2 0
  • Talat Yelbuz:
    İSTİHBARAT CIDDI İSTIR SAZ DINGIRTDATMAYA BENZEMEZ 86 13 Yanıtla
    Selami Karagülle:
    O sazın KALIN vede uzuuun sapı var 0 0
  • Talat Yelbuz:
    Bu Hizbullah ve Hamas kendi üyelerine lağım çukuru kazmis saklaniyorlar, peki Lübnan ve Filistin halkı 57 38 Yanıtla
    Abdullah Kara:
    Boş adamsın 0 0
  • Mauro Sicardi:
    İsrail herkese mesaj veriyor 81 9 Yanıtla
  • Fatih Yolcu:
    Bu resme kim inanacak millet geri zekalımı üstündeki yapılar sağlam duruyor başka biryerin fotoğrafını servis etmişler 23 27 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Hayal yada yalan olduğuna İnanan insanlar zekaları akılları yetmiyor bu operasyonun gerçek olduğuna ortada bir gerçek var İsrail çok sağlam teknolojı ve istihbarata sahip 35 7 Yanıtla
    Mehmet Olgac:
    Bir yıldır bir avuç hamas dan esirlerini kurtaramadı. İran ve Hizbullah sadece İsrailin çizilen karizmasını kurtarmak için varlar. Ve ortaklar. İsrail istihbaratı kocaman bir fos. 1 0
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