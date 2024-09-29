Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülürken gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in savaşı Lübnan'a yayma planı devam ederken, Hizbullah mensuplarına yönelik operasyonlar sırasında Nasrallah da hedef alındı.
72 saatlik kanlı bir planın sonunda her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atlatılan komuta merkezi dev bir çukura dönüşürken bölgeden servis edilen videolarla saldırının vahameti gözler önüne serildi.
Görüntülerde Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü komuta merkezinde oluşan çukurdan cesetlerin bin bir güçlükle çıkarıldığı ve Nasrallah ile arkadaşlarının öldürüldüğü noktanın tonlarca bombanın etkisiyle korkunç bir hal aldığı görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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