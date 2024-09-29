Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah\'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı

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Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldürülürken gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SAVAŞI LÜBNAN'A YAYDILAR

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail'in savaşı Lübnan'a yayma planı devam ederken, Hizbullah mensuplarına yönelik operasyonlar sırasında Nasrallah da hedef alındı.

KOMUTA MERKEZİ DEV BİR ÇUKURA DÖNÜŞTÜ

72 saatlik kanlı bir planın sonunda her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atlatılan komuta merkezi dev bir çukura dönüşürken bölgeden servis edilen videolarla saldırının vahameti gözler önüne serildi.

CESETLER BİN BİR GÜÇLÜKLE ÇIKARILIYOR

Görüntülerde Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü komuta merkezinde oluşan çukurdan cesetlerin bin bir güçlükle çıkarıldığı ve Nasrallah ile arkadaşlarının öldürüldüğü noktanın tonlarca bombanın etkisiyle korkunç bir hal aldığı görülüyor.