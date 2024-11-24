Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı - Son Dakika
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Dünya

Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı

Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı

Almanya'da son dönemde adı skandallarla anılan bir gece kulübüne giden trans polis, yanında bulunan ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif etti. Teklife olumsuz yanıt veren şahıslara saldıran trans polis, meslektaşlarını genital bölgeleri de dahil olmak üzere ciddi şekilde yaraladı.

24.11.2024 09:44
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, içerisinde yaşanan sapkınlıklarıyla kötü şöhrete sahip bir gece kulübüne giden trans polis, yanında bulunan ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif etti. Polislerin bu sapkın teklifi reddetmesine karşı saldırıya geçen trans, polisleri genital bölgeleri de dahil olmak üzere ciddi şekilde yaraladı.

SAPKINLIĞA VERİLEN TAVİZ EMNİYETE SIÇRADI

Ekip arkadaşlarını Berlin'deki bir gece kulübüne götürerek çirkin teklifle yoldan çıkarmaya çalışan trans polis, aynı zamanda kısa süre önce emniyetteki yüksek rütbeli bir pozisyon için de başvuruda bulunmuştu. Sapkın polisin bu başvurusu, ülke tarihinde 'bir ilk' olma özelliği taşıyordu. Ancak rütbe için seçim sonuçları açıklanmadan hemen önce skandaldan haberdar olan emniyet, trans polisin evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Sapkın polisin evinde çok sayıda yasaklı madde ele geçirildi. Görevinden uzaklaştırılan polis, ihraç talebiyle de disipline sevk edildi. Olayın bölgesel emniyeti direkt alakadar etmesi, basına verilen yasakları da beraberinde getirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre cinsiyetini değiştiren sapkın trans ve saldırıya uğrayan ekip arkadaşlarının kimlikleriyle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Almanya, 3-sayfa, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Zafer Aşık:
    Bizde herşey normal, sorun yok Almanya 'daki bir olayı mi haber yapmış yenişafak. Bravo. Almanya bizi kıskanıyor ayni zamanda...Yersen. 15 8 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    K Ad İn istemiş verin işte gerekeni 2 3 Yanıtla
  • Ali k:
    Belki de erkek polisler trans bireyi zorlamışlardır ilişkiye. O da dayanamayıp kendini korumuş olabilir. Yenişafak’ın transfobik, homofobik haberlerine de pek güvenmeyin 1 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Kadınadam desenize bizim millet ne bilsin transı mransı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı - Son Dakika
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