Geçtiğimiz günlerde ölen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesini takip etmek için Pensilvanya'daki malikanenin önünde bekleyen TRT ekibine, FETÖ'cüler tarafından helva verilmek istendi. Getirilen helvayı almayan muhabir ve arkadaşı, şahsı tersledi.
O anları sosyal medyada paylaşan TRT ekibi, "Terörist Gülen'i FETÖ inine gömme hazırlıklarını görüntüleyen TRT Haber ekibi, propaganda için yemek getirme fotoğrafı çekmek üzere yanlarına gelen FETÖ'cüyü tersleyip yüzüne bile bakmadı FETÖ'nün algı operasyonu kendi elinde patladı" notunu düştü.
Son Dakika › Dünya › TRT ekibine FETÖ elebaşı Gülen'in helvasını yedirmek istediler - Son Dakika
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