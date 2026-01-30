Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız - Son Dakika
Dünya

Trump 3 ülkeyi açık açık tehdit etti: Hayatta kalamazsınız

30.01.2026 06:56
ABD Başkanı Donald Trump, İran, İngiltere ve Küba'yı hedef aldı. İran'ı çevreleyen gemileri kullanmak istemediğini belirten Trump, Çin'le yeni işbirlikleri yapmayı planlayan İngiltere'yi açık açık uyardı. Trump, Küba içinse "Hayatta kalamayacaklar" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"UMARIM GEMİLERİ KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Trump, son birkaç gün içinde İran ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı veya bunu planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşme yaptım ve görüşmeyi planlıyorum" yanıtını verdi. Tahran yönetimine "uyarıda" bulunan Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var. Onları kullanmak zorunda kalmasak çok iyi olurdu." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah programı ve göstericileri hedef almaması konusunda bir şeyler yapması gerektiğini belirten ABD Başkanı, "Onlara iki şey söyledim. Birincisi nükleer silah yok, ikincisi protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce kişiyi öldürüyorlar. İki hafta önce 837 infazın durdurulmasını sağladım ama artık bir şeyler yapmaları gerekecek." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'YE GÖZDAĞI

Öte yandan Trump, İngiltere'nin Çin ile yeni işbirlikleri yapma planına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. ABD Başkanı, İngiltere'yi kastederek, "Onlar için bunu yapmak çok tehlikeli. Kanada için Çin ile iş yapmak daha da tehlikeli. Kanada şu anda iyi gitmiyor." ifadelerini kullandı.

"KÜBA HAYATTA KALAMAYACAK" İDDİASI

Trump ayrıca, Küba'nın "başarısız bir devlet" olduğunu savunarak, "Küba için kendinizi kötü hissetmelisiniz. Küba, kendi halkına çok kötü davranıyor. Küba'yı boğmaya çalışmıyorum ama zaten muhtemelen hayatta kalamayacaklar." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonunun ardından tehdit ettiği Küba'ya yönelik somut adım attı. Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 1234 1234:
    genemi ekranda bu adam her gün ayni şey ya 50 2 Yanıtla
    TANER DEMİRTAŞ TANER DEMİRTAŞ:
    herif dünya lideri. Diğerleri çakma lider. 11 10
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    bizimki çok farklıya iki deli aynı kafa 3 2
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    dünyayı bu deli mnyak yönetiyorsa her an her şey olabilir 39 1 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Siyaseti artık akıllılar yapmıyor. 7 1 Yanıtla
    Erol Saglam Erol Saglam:
    akıllımı kaldı 1 0
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    dünyadaki savaşların yoneticisi olusturucusu abd 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
