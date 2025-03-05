ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.
5 milyon dolara altın kart dağıtarak vatandaşlık vereceğini duyuran Trump ile ilgili ABD merkezli WIRED sitesinde yer alan bir haberse büyük ses getirdi.
Haberine göre Trump'a yakın kaynaklara göre, iş dünyasının önde gelen isimleri Trump ile Mar-a-Lago'da özel bir görüşme ayarlamak için 5 milyon dolar ödeme yapıyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen ve davetlilerden kişi başı 1 milyon dolar talep edilen bir akşam yemeğinin davetiyesi, Make America Great Again Şirketi adı altında dağıtıldı.
Davetiyede, "Donald J. Trump, bu etkinlikte yalnızca onur konuğu olarak yer alacaktır ve herhangi bir bağış veya fon talebinde bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.
İş dünyasında Trump ile birebir görüşmelerin büyük talep gördüğünü belirten bir kaynak, "Bu toplantılar en prestijli fırsatlardan biri haline geldi" dedi.
Trump'ın bu özel toplantılar yoluyla toplanan paranın nereye gittiği belirsizliğini koruyor. Ancak sürece doğrudan hakim olan bir kaynak, bu fonların Trump'ın başkanlık kütüphanesi için kullanılacağını iddia etti. Bu kütüphane, Trump'ın 4 yıllık görevinin sonunda kurulacak bir arşiv olacak.
Son Dakika › Dünya › Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL - Son Dakika
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