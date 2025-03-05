Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL - Son Dakika
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Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

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Altın kart dağıtıp vatandaşlık vermeye hazırlanan ABD Başkanı Trump'ın yine 5 milyon dolar (182 milyon TL) veren iş insanlarıyla baş başa akşam yemeği yediği, 1 milyon dolar veren kişilerin ise "Trump'ın onur konuğu olarak katıldığı" etkinliklere katılma hakkına sahip oldukları ortaya çıktı. Trump'ın bu özel toplantılar yoluyla toplanan paranın nereye gittiği belirsizliğini koruyor.

05.03.2025 11:38
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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

TRUMP İLE İLGİLİ OLAY İDDİA

5 milyon dolara altın kart dağıtarak vatandaşlık vereceğini duyuran Trump ile ilgili ABD merkezli WIRED sitesinde yer alan bir haberse büyük ses getirdi.

"HERHANGİ BİR BAĞIŞ VEYA FON TALEBİNDE BULUNMAMAKTADIR"

Haberine göre Trump'a yakın kaynaklara göre, iş dünyasının önde gelen isimleri Trump ile Mar-a-Lago'da özel bir görüşme ayarlamak için 5 milyon dolar ödeme yapıyor. 1 Mart'ta gerçekleştirilen ve davetlilerden kişi başı 1 milyon dolar talep edilen bir akşam yemeğinin davetiyesi, Make America Great Again Şirketi adı altında dağıtıldı.

Davetiyede, "Donald J. Trump, bu etkinlikte yalnızca onur konuğu olarak yer alacaktır ve herhangi bir bağış veya fon talebinde bulunmamaktadır" ifadesi yer aldı.

"BU TOPLANTILAR EN PRESTİJLİ FIRSATLARDAN BİRİ"

İş dünyasında Trump ile birebir görüşmelerin büyük talep gördüğünü belirten bir kaynak, "Bu toplantılar en prestijli fırsatlardan biri haline geldi" dedi.

PARANIN NEREYE GİTTİĞİ BELİRSİZ

Trump'ın bu özel toplantılar yoluyla toplanan paranın nereye gittiği belirsizliğini koruyor. Ancak sürece doğrudan hakim olan bir kaynak, bu fonların Trump'ın başkanlık kütüphanesi için kullanılacağını iddia etti. Bu kütüphane, Trump'ın 4 yıllık görevinin sonunda kurulacak bir arşiv olacak.

Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL - Son Dakika

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