Trump\'a dünyadan tebrik mesajları yağıyor

Dünya

Dükkanına koyduğu trend çikolata için bakın ne kadar istiyor

ABD'de halk, 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Ülkede seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

Trump'ın yeni başkan olmasının ardından dünyadan tebrik mesajları yağdı.

NETANYAHU: TARİHİ DÖNÜŞ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı tebrik eden Netanyahu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer"

MELONİ: ABD VE İTALYA KARDEŞ ULUSLAR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tebrik paylaşımında ABD ve İtalya'nın kardeş ulus olduğunun altını çizdi. Meloni şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı içten tebrik ederim. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan "kardeş" uluslardır. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır"

STARMER: TRUMP İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIM

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'la çalışmaktan mutluluk duyacağını ifade etti. Starmer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump'ı tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağım"

MACRON: SİZİNLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı tebrik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler, Başkan Donald Trump. Daha önce 4 yıl boyunca olduğu gibi, daha fazla barış için sizinle birlikte çalışmaya hazırım."

ZELENSKİ: ETKİLEYİCİ ZAFER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, tebrik paylaşımında "Etkileyici zaferi için Donald Trump'ı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. Trump ile eylül ayında Ukrayna-ABD stratejik ortaklığını, Zafer Planı'nı ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını sonlandırma yollarının ele alındığı bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Zelenski, "Güç yoluyla barış yaklaşımına bağlılığını takdir ediyorum. Ukrayna'da adil barışı getirebilecek ilke budur. Bunu birlikte hayata geçireceğimizden umutluyum" ifadelerine yer verdi.

"Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir ABD dönemini dört gözle bekliyoruz" diyen Zelenski, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Her iki ülkenin de yararına olacak karşılıklı fayda sağlayan siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Ukrayna, müttefiklerimizin de desteğiyle Avrupa'da ve Transatlantik toplumunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya kararlı. Başkan Trump'ı şahsen tebrik etmek ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını görüşmek için sabırsızlanıyorum"

ORBAN: DÜNYA İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ZAFER

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump'ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer" ifadelerini kullandı.