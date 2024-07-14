Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü! Ensesinden geçip gitti - Son Dakika
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Dünya

Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü! Ensesinden geçip gitti

Trump\'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü! Ensesinden geçip gitti

ABD'de eski başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminin en net fotoğrafı, ABD medyası tarafından yayımlandı. Fotoğrafta, bir kurşunun Trump'ın ensesinden geçtiği görüldü. FBI'da 22 yıl çalışmış emekli bir özel ajan, görüntünün imkansız olmadığını ifade ederek, bu kurşunun Trump'ın kulağına isabet eden kurşun olabileceğini söyledi.

14.07.2024 09:49
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Trump'ın saldırıya uğradığı mitingi ön sıradan takip eden foto-muhabiri Doug Mills, bir kurşunun Trump'a doğru ilerlediği anların görüntüsünü kayıt altına aldı.

SUİKAST KURŞUNUNU HAVADA YAKALADI

5 Kasım 2024'te başkan seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeCumhuryetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingindeki suikast girişiminde bulunuldu. Saldırgan ölü ele geçirilirken, ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'ın foto-muhabiri Doug Mills çok çarpıcı bir enstantane yakaladı.

MERMİ ENSESİNDEN GEÇTİ

Saldırı anında deklanşöre basan Doug Mills, kurşunu Trump'ın ensesinden geçerken kayıt altına aldı. Mills'in yakaladığı o kare hafızalara kazınmış oldu.

EMEKLİ FBI AJANI GÖRÜNTÜYÜ YORUMLADI

Fotoğrafı değerlendiren ve FBI'da 22 yıl çalışmış emekli bir özel ajan olan Michael Harrigan, "Kesinlikle bir mermi nedeniyle havanın yer değiştiriyor. Açı kulağından geçmek için biraz düşük görünüyor ancak silahlı adam birden fazla mermi ateşlediyse imkansız değil" dedi. Harrigan bu kurşunun Trump'ın kulağına isabet eden kurşun olabileceğini söyledi. Harrigan, Mills'in çektiği fotoğrafta merminin ilerlediğinin gözüktüğünü dile getirdi.

Donald Trump, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü! Ensesinden geçip gitti - Son Dakika

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