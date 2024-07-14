Trump'ın saldırıya uğradığı mitingi ön sıradan takip eden foto-muhabiri Doug Mills, bir kurşunun Trump'a doğru ilerlediği anların görüntüsünü kayıt altına aldı.
5 Kasım 2024'te başkan seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeCumhuryetçilerin adayı olan eski başkan Donald Trump'a Pensilvanya'daki mitingindeki suikast girişiminde bulunuldu. Saldırgan ölü ele geçirilirken, ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'ın foto-muhabiri Doug Mills çok çarpıcı bir enstantane yakaladı.
Saldırı anında deklanşöre basan Doug Mills, kurşunu Trump'ın ensesinden geçerken kayıt altına aldı. Mills'in yakaladığı o kare hafızalara kazınmış oldu.
Fotoğrafı değerlendiren ve FBI'da 22 yıl çalışmış emekli bir özel ajan olan Michael Harrigan, "Kesinlikle bir mermi nedeniyle havanın yer değiştiriyor. Açı kulağından geçmek için biraz düşük görünüyor ancak silahlı adam birden fazla mermi ateşlediyse imkansız değil" dedi. Harrigan bu kurşunun Trump'ın kulağına isabet eden kurşun olabileceğini söyledi. Harrigan, Mills'in çektiği fotoğrafta merminin ilerlediğinin gözüktüğünü dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü! Ensesinden geçip gitti - Son Dakika
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