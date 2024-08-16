Trump\'a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu

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Kongre üyesi Clay Higgins'in raporuna göre, Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un cesedi "kayboldu".

Higgins, 5 Ağustos'ta Crooks'un cesedini görmek istediğinde, FBI'ın cesedi 13 Temmuz'daki olaydan 10 gün sonra yakılmak üzere aileye teslim ettiğini öğrendi. Higgins, yerel yetkililerin ve adli tıp uzmanının bundan haberi olmadığını ve FBI'ın bu kararı alırken adli tıp uzmanının hala ceset üzerinde yasal yetkisi olduğunu belirtiyor.

Bu rapor, Trump'ın hayatını zor kurtardığı ve bir miting katılımcısının öldüğü suikast girişiminin nasıl gerçekleştiğine dair ciddi endişeler arasında geldi. Gizli Servis şefi Kimberly Cheatle 23 Temmuz'da istifa etmek zorunda kaldı, ancak hala cevaplanmamış birçok soru var.

Higgins, 4-6 Ağustos tarihleri arasında Butler'a yaptığı ziyarette kendi soruşturmasını yürüttüğünü söylüyor. Raporunda, FBI'ın cesedi neden herhangi bir gözetim olmadan aileye teslim ettiğini sorguluyor ve bu durumun gelecekteki soruşturma çabalarına engel olarak görülebileceğini belirtiyor.

Higgins, FBI'ın bu eylemlerini "oldukça rahatsız edici" olarak nitelendiriyor ve Amerikan halkının Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm gerçeği öğrenmeyi hak ettiğini vurguluyor.

Görev gücü, 13 Aralık'tan önce nihai bir rapor yayınlayacak ve güvenlik açıklarını önlemek için tavsiyelerde bulunacak.