Temsilciler Meclisi'nde konuşan Trump, "ABD resmi siyasetine göre sadece 2 cinsiyet vardır; erkek ve kadın. Çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik etmek Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde yasaktır. Çocukların cinsiyet değişimi ameliyatlarının yasaklanması için adım attık. WOKE kültürü, okul ve ordumuzdan atılacak" dedi.
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5.03.2025 13:15:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trump: ABD'de sadece iki cinsiyet vardır; erkek ve kadın - Son Dakika
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