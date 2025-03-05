ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştirdi. Altın Kart uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump beklenen haberi verdi.
Trump "Altın Kart uygulamasına başlıyoruz. 5 milyon dolara (182 milyon TL) ABD vatandaşlığı vereceğiz. Dünyanın dört bir yanından insan gelecek. Yeşil Kart gibi olacak ama daha sofistike olacak. Elbette vergilerini ödeyecekler.
Amerika'da gerçek demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Seçilmemiş bürokratların hakimiyeti sona eriyor. Eğer ürününüzü ABD'de üretmiyorsanız, Trump yönetiminde gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Birçok ülke bizim onlara uyguladığımızdan daha fazla gümrük vergisi uyguluyor.
1 Nisan şakası yapmak istemem, 2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Bize ne vergi uyguluyorlarsa biz de onlara uygulayacağız."
Son Dakika › Dünya › Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız - Son Dakika
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