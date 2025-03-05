Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız - Son Dakika
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Dünya

Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız

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2. Başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, "Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara (182 milyon TL) vatandaşlık satacağız" ifadelerini kullandı.

05.03.2025 07:28
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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre konuşmasını gerçekleştirdi. Altın Kart uygulamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump beklenen haberi verdi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İNSAN GELECEK"

Trump "Altın Kart uygulamasına başlıyoruz. 5 milyon dolara (182 milyon TL) ABD vatandaşlığı vereceğiz. Dünyanın dört bir yanından insan gelecek. Yeşil Kart gibi olacak ama daha sofistike olacak. Elbette vergilerini ödeyecekler.

"SEÇİLMEMİŞ BÜROKRATLARIN HAKİMİYETİ SONA ERİYOR"

Amerika'da gerçek demokrasiyi yeniden tesis edeceğiz. Seçilmemiş bürokratların hakimiyeti sona eriyor. Eğer ürününüzü ABD'de üretmiyorsanız, Trump yönetiminde gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Birçok ülke bizim onlara uyguladığımızdan daha fazla gümrük vergisi uyguluyor.

"2 NİSAN'DAN SONRA GÜMRÜK VERGİLERİ DEVREYE GİRECEK"

1 Nisan şakası yapmak istemem, 2 Nisan'dan sonra karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek. Bize ne vergi uyguluyorlarsa biz de onlara uygulayacağız."

Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Talat Yelbuz:
    GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ 12 41 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    gtne sok 50 3 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Dolar TL 1 lira olursa Türkiye boşalır. 22 1 Yanıtla
  • cinarali2019:
    bizim bedava kanka 17 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    gömdükleri eski Türkiye olsaydı en sıradan vatandaş bile alabilirdi şimdi siyasiler alır onlarda ilk kaybettikleri seçimde kaçmak için 9 4 Yanıtla
  • akil:
    çok ucuz ya )) 9 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bizden çok pahalı 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    diğer ülkelerin zenginleri için az para 3 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu adama parayı ver..........istediğini yap????? 3 1 Yanıtla
  • Neco3955:
    parayı vuranlara gelin burda yaşayın diyor resmen. 3 0 Yanıtla
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