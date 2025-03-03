Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım - Son Dakika
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Dünya

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenskiy ile kavgasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" dedi.

03.03.2025 16:31  Güncelleme: 16:55
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki kavgası gündeme bomba gibi düştü. Kameralar önündeki kavganın ardından Zelenskiy Beyaz Saray'ı apar topar terk etti.

"YARIN GECE HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Olayın yankıları sürerken, Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Truth Social'de yaptığı paylaşımda, "ABD Donald Trump, Truth Social'de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, paylaşımında "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" ifadelerine yer verdi.

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Trump, Beyaz Saray\'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım

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Son Dakika Dünya Trump, Beyaz Saray'daki kavganın ardından saat verdi: Her şeyi anlatacağım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ercan Bey:
    İpleri Siyonistlerin elinde. Yaptığı terbiyesizliğe Bir kılıf bulup halkını ikna edecek. 21 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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