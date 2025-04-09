Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi

Geniş Video İzle

Trump yönetimi, Biden döneminde kullanılan çevrimiçi randevu uygulaması CBP One ile ABD'ye geçici olarak giriş yapan göçmenlere ülkeyi 'hemen terk etmeleri' talimatını verdi. Ocak 2023'ten beri uygulama sayesinde 900.000'den fazla kişi ülkeye girmişti.

09.04.2025 13:44  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Biden döneminin uygulamasıyla ABD'ye giren BİR MİLYON göçmene "hemen ayrılın" emri verdi

Trump yönetimi, Biden döneminde kullanılan çevrimiçi randevu uygulamasıyla ABD'ye geçici olarak giriş yapan göçmenlere ülkeyi "hemen terk etmeleri" talimatını verdi.

Ocak 2023'ten beri CBP One adlı uygulama sayesinde 900.000'den fazla kişi ülkeye girmişti. Bu kişilere, "şartlı izin" (parole) adı verilen başkanlık yetkisiyle genellikle iki yıl ABD'de kalma ve çalışma hakkı tanınmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem şöyle açıkladı: "Bu izinlerin iptal edilmesi, Amerikan halkına verdiğimiz sınırları güvence altına alma ve ulusal güvenliği koruma sözümüzün yerine getirilmesidir."

Yetkililer, CBP One kullanıcılarına iptal bildirimleri gönderildiğini doğruladılar ancak kaç kişinin etkilendiğini açıklamadılar. Göçmenlerden, artık CBP Home olarak adlandırılan aynı uygulamayı kullanarak gönüllü şekilde ülkeden çıkmaları istendi.

Bu kararla birlikte, ABD'de yasadışı bulunan ve ayrılmayı reddedenlere günlük 998 dolar ceza uygulanacağı da duyuruldu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) sözcüsü: "Ayrılmazlarsa sonuçlarına katlanacaklar. Yasadışı göçmenin sınır dışı edilme emrini aştığı her gün için 998 dolar ceza kesilecek" dedi.

Yetkililer, bu cezaları nadiren kullanılan 1996 tarihli bir yasaya dayanarak uygulayacaklar. Bu yasa ilk kez 2018'de Trump'ın ilk döneminde kullanılmıştı. Biden yönetimi ise 2021'de "etkisiz ve gereksiz cezalandırıcı" olduğu gerekçesiyle uygulamayı durdurmuştu.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, cezaların 2019'a kadar geriye dönük olarak 5 yıla kadar uygulanabileceğini, bu durumun bazı kişiler için 1 milyon doları aşan cezalara yol açabileceğini belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı, geçen yılın sonunda ABD'ye giren Honduraslı bir aileye " Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etme zamanınız geldi" mesajını iletti. Benzer mesajlar sosyal medyada da paylaşıldı. Göçmenlere hukuki destek veren Al Otro Lado adlı kuruluş, iptal bildirimi alanların Honduras, El Salvador ve Meksika'dan geldiğini açıkladı.

CBP One uygulaması, Biden yönetiminin yasadışı sınır geçişlerini azaltmak için yasal giriş yollarını artırma stratejisinin önemli bir parçasıydı. Aralık ayı sonuna kadar 936.500 kişi bu uygulama sayesinde Meksika sınırından ABD'ye girmişti.

Başkan Trump göreve başladığı ilk gün yeni girişler için CBP One'ı kapattı ve Şubat başına kadar randevusu olan binlerce kişiyi Meksika'da bıraktı. Trump ayrıca, Biden döneminde faydalanan birçok kişinin geçici statüsünü de iptal etti.

İç Güvenlik Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'ın şartlı izin yetkisini 1952'den beri herhangi bir başkandan daha fazla kullandığını ve bunun "ABD tarihindeki en kötü sınır krizini daha da kötüleştirdiğini" belirtti.

Cezaların ABD'de sınır dışı edilme emri alan 1.6 milyon göçmene uygulanacağı bildirildi. Reuters'ın incelediği Beyaz Saray e-postalarına göre, yönetim cezaları ödemeyenlerin mal varlıklarına el koymayı da planlıyor.

Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
Trump, Biden döneminde ABD\'ye giren 1 milyon göçmene \'Hemen Ayrılın\' emri verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:59 Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
19:01 Bu takım şampiyonluğa oynuyor Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:24 ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
18:15 Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:56 İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
17:50 Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 14:33:49. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement