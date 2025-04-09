Trump, Biden döneminde ABD\'ye giren 1 milyon göçmene \'Hemen Ayrılın\' emri verdi

Trump, Biden döneminin uygulamasıyla ABD'ye giren BİR MİLYON göçmene "hemen ayrılın" emri verdi

Trump yönetimi, Biden döneminde kullanılan çevrimiçi randevu uygulamasıyla ABD'ye geçici olarak giriş yapan göçmenlere ülkeyi "hemen terk etmeleri" talimatını verdi.

Ocak 2023'ten beri CBP One adlı uygulama sayesinde 900.000'den fazla kişi ülkeye girmişti. Bu kişilere, "şartlı izin" (parole) adı verilen başkanlık yetkisiyle genellikle iki yıl ABD'de kalma ve çalışma hakkı tanınmıştı.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem şöyle açıkladı: "Bu izinlerin iptal edilmesi, Amerikan halkına verdiğimiz sınırları güvence altına alma ve ulusal güvenliği koruma sözümüzün yerine getirilmesidir."

Yetkililer, CBP One kullanıcılarına iptal bildirimleri gönderildiğini doğruladılar ancak kaç kişinin etkilendiğini açıklamadılar. Göçmenlerden, artık CBP Home olarak adlandırılan aynı uygulamayı kullanarak gönüllü şekilde ülkeden çıkmaları istendi.

Bu kararla birlikte, ABD'de yasadışı bulunan ve ayrılmayı reddedenlere günlük 998 dolar ceza uygulanacağı da duyuruldu.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) sözcüsü: "Ayrılmazlarsa sonuçlarına katlanacaklar. Yasadışı göçmenin sınır dışı edilme emrini aştığı her gün için 998 dolar ceza kesilecek" dedi.

Yetkililer, bu cezaları nadiren kullanılan 1996 tarihli bir yasaya dayanarak uygulayacaklar. Bu yasa ilk kez 2018'de Trump'ın ilk döneminde kullanılmıştı. Biden yönetimi ise 2021'de "etkisiz ve gereksiz cezalandırıcı" olduğu gerekçesiyle uygulamayı durdurmuştu.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, cezaların 2019'a kadar geriye dönük olarak 5 yıla kadar uygulanabileceğini, bu durumun bazı kişiler için 1 milyon doları aşan cezalara yol açabileceğini belirtti.

İç Güvenlik Bakanlığı, geçen yılın sonunda ABD'ye giren Honduraslı bir aileye " Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etme zamanınız geldi" mesajını iletti. Benzer mesajlar sosyal medyada da paylaşıldı. Göçmenlere hukuki destek veren Al Otro Lado adlı kuruluş, iptal bildirimi alanların Honduras, El Salvador ve Meksika'dan geldiğini açıkladı.

CBP One uygulaması, Biden yönetiminin yasadışı sınır geçişlerini azaltmak için yasal giriş yollarını artırma stratejisinin önemli bir parçasıydı. Aralık ayı sonuna kadar 936.500 kişi bu uygulama sayesinde Meksika sınırından ABD'ye girmişti.

Başkan Trump göreve başladığı ilk gün yeni girişler için CBP One'ı kapattı ve Şubat başına kadar randevusu olan binlerce kişiyi Meksika'da bıraktı. Trump ayrıca, Biden döneminde faydalanan birçok kişinin geçici statüsünü de iptal etti.

İç Güvenlik Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Biden'ın şartlı izin yetkisini 1952'den beri herhangi bir başkandan daha fazla kullandığını ve bunun "ABD tarihindeki en kötü sınır krizini daha da kötüleştirdiğini" belirtti.

Cezaların ABD'de sınır dışı edilme emri alan 1.6 milyon göçmene uygulanacağı bildirildi. Reuters'ın incelediği Beyaz Saray e-postalarına göre, yönetim cezaları ödemeyenlerin mal varlıklarına el koymayı da planlıyor.