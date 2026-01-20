Trump: Birazdan Erdoğan\'la çok önemli bir görüşme yapacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısını bitirirken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşmem olacak" dedi.

TRUMP'IN BASIN TOPLANTISINDA "ERDOĞAN" DETAYI

ABD Başkanı Donald Trump, yemin edip göreve başlamasının yıl dönümünde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Trump, Venezuela, Grönland, İran ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. ABD Başkanı Trump, gazetecilerin çok fazla soru gelmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini, gitmesi gerektiğini söyledi.

"DAHA SORU VAR MI, ERDOĞAN'LA ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME YAPACAĞIM"

Trump, "Daha soru var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım. Kendisini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP, ERDOĞAN'I BARIŞ KURULU'NA DAVET ETMİŞTİ

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıklamıştı. Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderdiğini duyurmuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." demişti.