Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum

ABD borsaları ilk şoku atlatarak yüzde 3 ile yeşil bir açılış yaptı. Dün yaşanan yüzde 6'ya yakın düşüşün ardından borsalarda kayıpları telafi etme çabası var.

Öte yandan ABD–Çin hattında tansiyon yükselirken, Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Çin'in bir ticaret anlaşması yapmak istediğini iddia etti ancak Pekin'in henüz Washington'la temasa geçmediğini söyledi. Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, "Nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Onların aramasını bekliyoruz. O telefon gelecek!" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ANLAŞMA YAKIN"

Ayrıca Güney Kore ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Trump, büyük bir anlaşamaya yakın olduklarını duyurdu: Muazzam ve sürdürülemez fazlalıklar, gümrük tarifeleri, gemi inşası, ABD LNG'sinin büyük ölçekli alımı, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimler ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük Askeri Koruma için ödeme hakkında konuştuk.

Trump, kendi başkanlık döneminde Güney Kore'nin bu ödemelere başladığını hatırlatarak, "Milyarlarca dolar katkıda bulundular ama Uykucu Joe Biden bu anlaşmayı feshetti. Bu herkes için bir şoktu" dedi.

ÇİN'İN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Çin ile ABD arasında ticaret savaşı yeniden tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı ek gümrük tarifelerine karşılık veren Pekin yönetimi, "ABD ısrar ederse Çin sonuna kadar kararlı karşı tedbirlerle cevap verecektir" açıklamasında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan art arda gelen açıklamalarda, Washington'un tarife politikaları "şantaj" ve "hata üzerine hata" olarak tanımlandı. Çin, ABD'nin bu yaklaşımına sessiz kalmayacağını ve küresel ticaret sisteminde kendisini güçlü ve dirençli bir aktör olarak konumlandırmaya devam edeceğini duyurdu.

PEKİN YÖNETİMİ'NDEN MİSİLLEME SİNYALİ

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: Eğer ABD bu yolda devam ederse, Çin sonuna dek kararlı karşı tedbirlerle cevap verecektir.Öte yandan, Çin Merkez Bankası da gerekirse yeniden borçlanma desteği sağlayarak sermaye piyasalarında istikrarın korunacağını bildirdi. Çin Yatırım Kurumu'na bağlı Central Huijin, borsadan hisse alımı yaparak fiyat istikrarını desteklemeye devam edeceğini açıkladı.