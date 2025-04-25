Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük

Çin Devlet Başkanı Şi Jinpingile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ÇİN YALANLADI

Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.