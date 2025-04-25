Çin Devlet Başkanı Şi Jinpingile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çin ile bir anlaşma yapmak için aktif görüşmelerde bulunduğunu kaydetti. Trump, Şi hakkında "Bunun (ABD ile görüşmenin) onun adına bir zayıflık işareti olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Pekin yönetimi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki göstermiş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.
Son Dakika › Dünya › Trump: Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüştük - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?