Trump: Cuma günü İstanbul\'a gidebilirim

Bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine geleceğini belirtip son anda planını değiştiren ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tarih verdi.

"PUTIN GELMEZ DEDİM HAKLI ÇIKTIM"

Yarın İstanbul'a gelebileceğini belirten Trump, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.

"GİZLİLİĞE İNANMIYORUM ÇOĞU ŞEKİLLE ALAKALI"

Trump, "F-35'lere basit bir güncelleme yapacaktık. Buna F-55 diyorum ama ben tek motor sevmiyorum. F-35'ler arada bir bozuluyor güzel bir güncelleme olacak F-35'ler için bu. Çin bu uçaklarımızı kopyaladı. F-22 tasarımımızı kopyaladılar dedim. Bence bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uçağı. Gizliliğe inanmıyorum gizliliğin çoğu şekille alakalı" açıklamasını yaptı.

"DENİZALTILARA ODAKLANIYORUZ"

ABD'nin askeri sanayisini geliştireceğini vurgulayan Trump, şunları sözlerine ekledi; "Büyük bir çeşitlilik olacak dronlar konusunda. Denizaltılara da odaklanıyoruz. Sadece gıda için yukarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunu hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum."