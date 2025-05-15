Bugün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek olan Rusya- Ukrayna zirvesine geleceğini belirtip son anda planını değiştiren ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha tarih verdi.
Yarın İstanbul'a gelebileceğini belirten Trump, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Gerekirse İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullandı.
Trump, "F-35'lere basit bir güncelleme yapacaktık. Buna F-55 diyorum ama ben tek motor sevmiyorum. F-35'ler arada bir bozuluyor güzel bir güncelleme olacak F-35'ler için bu. Çin bu uçaklarımızı kopyaladı. F-22 tasarımımızı kopyaladılar dedim. Bence bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uçağı. Gizliliğe inanmıyorum gizliliğin çoğu şekille alakalı" açıklamasını yaptı.
ABD'nin askeri sanayisini geliştireceğini vurgulayan Trump, şunları sözlerine ekledi; "Büyük bir çeşitlilik olacak dronlar konusunda. Denizaltılara da odaklanıyoruz. Sadece gıda için yukarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunu hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Ukrayna ile İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerde, Kremlin tarafından yayınlanan delegasyonda yer almadı.
Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın da İstanbul'a gelmeyeceği duyuruldu. Beyaz Saray, görüşmelere ABD Başkanı'nın katılmayacağını bildirdi.
Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında Katar'a giderken Air Force One uçağında gazetecilere, "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez. O yüzden Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" demişti.
Son Dakika › Dünya › Trump: Cuma günü İstanbul'a gidebilirim - Son Dakika
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