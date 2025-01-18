Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj - Son Dakika
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Dünya

Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Hamas'ı tehdit eden Trump, 'Hamas bize saygı göstermezse cehennemi yaşar' dedi. Trump ayrıca ''Savaş sona ermeli ama Netanyahu'ya 'Yapman gerekeni yap' dedim'' sözlerini sarf etti.

18.01.2025 23:34  Güncelleme: 23:45
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ABD'ye yeniden saygı duyulmalı" diyen Trump, Hamas'ı tehdit ederek "Hamas bize saygı göstermezse cehennemi yaşar" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU'YA GEREKENİ YAP DEDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi veren Trump, "Netanyahu ile yakında görüşeceğim. Savaş sona ermeli ama Netanyahu'ya 'Yapman gerekeni yap' dedim" sözlerini sarf etti.

Trump ayrıca "Ateşkes anlaşması bozulmazsa iyi olur" diye konuştu.

İSRAİL KARIŞTI

Öte yandan İsrail hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail siyaseti karıştı. Muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak, ateşkesi tutuklanma ve ABD'nin seçilmişi Başkanı Trump korkusu nedeniyle kabul ettiğini öne sürdü. Ayrıca istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir de anlaşmanın kabul edilmesinin ardından istifa ederek Netanyahu'yu suçladı.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Trump\'dan Gazze\'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj

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Son Dakika Dünya Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Akın:
    gün gelecek cehennemin ne olduğunu anlayacaksınız 42 2 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    her ne olursa olsun Netanyahu savaş suçlusu olarak idamla yargılanmalı İrana verin İran yargılasın 2 0 Yanıtla
  • Cihad Cantez:
    ne beyinsiz insalar ulke yonetiyor yav 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    devam ke nete Yahu 0 1 Yanıtla
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