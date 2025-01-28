Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti - Son Dakika
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Dünya

Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti

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ABD borsasını bir günde 1 trilyon dolar değer kaybına uğratan Çin menşeili yapay zeka uygulaması DeepSeek R1 ile ilgili konuşan Trump, "Bunun bizim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

28.01.2025 16:02  Güncelleme: 16:26
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ABD Başkanı Donald Trump, Air ForceOne uçağındagazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Borsası'nı sarsan Çin menşeili DeepSeek R1 ile ilgilisoruya Trump, "ABD için olumlu olabilir" şeklinde cevap verdi.

"BİZİM İÇİN İYİ BİR ŞEY"

Trump, "Bunu daha ucuza yapabiliyorsanız, daha azıyla yapabiliyorsanız ve aynı sonuca ulaşabiliyorsanız, bunun bizim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

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Trump Kongre'deki Cumhuriyetçi üyelerlebir araya geldiği Florida'daki parti buluşmasında da benzer açıklamalarda bulunurken"Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

1 TRİLYON DOLAR DEĞER KAYBI

Çinli teknoloji girişimi DeepSeek'in yapay zeka girişimi DeepSeek-R1, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle ABD'de en çok indirilen uygulama olurken Nvidia hisselerine yüzde 12, Meta ve Alphabet hisselerine ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirmişti. Şirket toplamda ABD borsasını bir günde 1 trilyon dolar değer kaybına uğratmıştı.

Trump, DeepSeek\'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti

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Son Dakika Dünya Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mustafa canbolat:
    bizim borsanın toplam değeri 290 milyar dolar, adamların bir günlük kaybı 1 trilyon dolar 20 0 Yanıtla
  • Halil:
    adam da en azından vizyon var turpun büyüğü Trump 2 4 Yanıtla
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