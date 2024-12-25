Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı - Son Dakika
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Dünya

Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı

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ABD'de göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan siyasetçi Valentina Gomez, sosyal medyada paylaştığı skandal video ile gündeme geldi. Video, idam çağrısında bulunan Gomez'in, kukuletali bir manken üzerinden sahte bir infaz sahnesini canlandırmasını içeriyor. Video, şiddet içerikli olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu X tarafından kısıtlandı.

25.12.2024 14:10  Güncelleme: 14:19
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Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan siyasetçi Valentina Gomez, sosyal medyada paylaştığı skandal video ile ülke gündemine oturdu.

Göçmenlere yönelik idam çağrısında bulunan 25 yaşındaki Gomez'in paylaştığı videoda, sandalyeye bağlanmış kukuletali bir manken üzerinden sahte bir infaz sahnesi canlandırıldı. Video, sosyal medya platformu X tarafından şiddet içerikli olduğu gerekçesiyle kısıtlandı.

Videoda suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmek yerine idam edilmesi gerektiğini savunan Gomez'in bu paylaşımı, binlerce kullanıcı tarafından kınandı. Sosyal medyada "psikopat" ve "tehlikeli" olarak nitelendirilen Gomez, daha önce de LGBTQ içerikli kitapları yakması nedeniyle Instagram'dan yasaklanmıştı.

Missouri'de Cumhuriyetçi Parti'den eyalet sekreterliğine aday olan ancak başarılı olamayan Gomez, şimdi de Texas'tan Kongre üyeliğine aday olacağını duyurdu. Trump'ın sadık destekçilerinden olan Kolombiya asıllı siyasetçi, 2020 seçimlerinin çalındığını iddia ediyor.

Uzmanlar, son dönemde ABD'de yükselen göçmen karşıtı söylemlerin ve nefret içerikli paylaşımların toplumsal barışı tehdit ettiğine dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyada yayılan şiddet içerikli paylaşımların, toplumda kutuplaşmayı artırdığı belirtiliyor.

Tartışmalı açıklamaları nedeniyle kardeşi Jonathan Gomez de zor durumda kaldı. Jersey City Belediye Başkanı'nın yardımcısı olan Jonathan Gomez, ablasının kampanyasına yaptığı bağışlar ortaya çıkınca görevinden alındı.

Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı
Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı
Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı
Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı

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Son Dakika Dünya Trump destekçisi siyasetçiden korkunç provokasyon: Göçmen infazı canlandırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cemil Moroglu:
    en temizi gomez abla. 1 1 Yanıtla
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