Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak - Son Dakika
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Dünya

Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ocak'taki doğum gününde Washington DC'de 100 milyon dolarlık bir askeri geçit töreni düzenlemeyi planlıyor. Bu tarih aynı zamanda ABD Ordusu'nun 250. kuruluş yıldönümüne denk geliyor. Törenin Pentagon'dan başlayıp, Beyaz Saray'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

07.04.2025 15:50  Güncelleme: 16:01
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Donald Trump, doğum günü olan 14 Ocak'ta Washington DC sokaklarında gösterişli bir askeri geçit töreni düzenlemeyi planlıyor. Maliyetinin 100 milyon doları bulması beklenen organizasyon, ABD Ordusu'nun 250. kuruluş yıldönümüyle de aynı güne denk geliyor.

Washington City gazetesinin haberleştirdiği ve Washington'daki bir kaynağın doğruladığı bilgilere göre, geçit töreninin Pentagon binasından başlayıp, başkentin sokaklarını dolaşarak Beyaz Saray'a ulaşması planlanıyor.

Törende ABD'nin seçkin askeri birliklerinin yanı sıra savaş tankları, ağır askeri ekipmanlar, uçaklar ve füzelerin de sergilenmesi öngörülüyor. Binlerce kişinin izlemesi beklenen gösterinin, ABD'nin askeri gücünü sergilemesi amaçlanıyor.

Bu, Trump'ın ilk kez böyle bir organizasyon planlama girişimi değil. 2017 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un düzenlediği askeri törenden etkilenen Trump, "Bunu geçmek için çalışmamız gerekecek" demişti. Ancak o dönem planlanan ve maliyeti 91 milyon dolar olarak hesaplanan tören, bölge yetkilileri ve askeri liderlerin itirazları nedeniyle iptal edilmişti.

Uzmanlar, bu tür askeri gösterilerin başkent Washington DC'de alışılmadık olduğunu ve lojistik açıdan büyük zorluklar içerdiğini belirtiyor. Şehrin dar caddeleri ve tarihi yapıları, ağır askeri araçların geçişi için çeşitli engeller oluşturuyor.

Pentagon ve Beyaz Saray yetkilileri henüz söz konusu plan hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak
Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak
Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak

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Son Dakika Dünya Trump, doğum gününü 100 milyon dolarlık askeri geçit töreni ile kutlayacak - Son Dakika

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