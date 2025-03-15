ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın küçük oğlunu kameralara gösterirken "X" hareketi yapması dikkatlerden kaçmadı.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantıya milyarder iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da katıldı.
Basın toplantısına Musk 4 yaşındaki oğlu X Æ A-12'yi de getirdi. Trump'ın Musk'ın oğluyla Beyaz Saray'ın bahçesinde yürüdüğü görüntüler dikkat çekti. Trump'ın Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptığı görüldü.
Son Dakika › Dünya › Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken 'X' hareketi yaptı - Son Dakika
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