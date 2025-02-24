Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı - Son Dakika
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Dünya

Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

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ABD'de Konut ve Şehircilik Bakanlığı'nın ekranları siber saldırıya uğradı. Yapay zekayla oluşturulan Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video, bakanlıktaki televizyon ekranlarından yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın" notunun düşülmesi dikkat çekti.

24.02.2025 18:59  Güncelleme: 19:12
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ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.

TRUMP, MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ

Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.

Trump, Elon Musk\'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

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Son Dakika Dünya Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Genç:
    uymuş ?? 13 0 Yanıtla
  • Apple User:
    dünyanın migrenidir Amerika 13 0 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Bu neki, daha yapay zeka neler yapaçak neler. Zorda olsa alışmak zorundayız artık :( 8 0 Yanıtla
  • k K:
    Sana seçimi bu kazandırdı. Bunun arka ortasını da öpmen gerekli hasta adam. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    öpmüyor yaliyor hemde nasıl yalama tüh sana tramp 4 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yapay zeka amqq 0 0 Yanıtla
  • Casper:
    KraL Adam 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    adam sapık galiba 0 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    YAPAY ZEKA İŞTE... 0 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    iğrenç 0 0 Yanıtla
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