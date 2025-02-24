ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.
Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.
Son Dakika › Dünya › Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı - Son Dakika
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