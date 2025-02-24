Trump, Elon Musk\'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı

Dünya

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Trafik kazası sonucu engelli kalmıştı, başka bir kazada öldü

5 çocuğun gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü

İki pitbull kendi sahibini parçaladı

ABD'de çok konuşulacak bir olay yaşandı. Ülkenin Konut ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki televizyon ekranları siber saldırıya uğradı.

TRUMP, MUSK'IN AYAĞINI ÖPTÜ

Bakanlıktaki televizyon ekranlarında yapay zekayla oluşturulan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Elon Musk'ın ayaklarını öptüğü video yayınlandı. Videoya, "Gerçek kral çok yaşasın." notu düşüldü.