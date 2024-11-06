Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?

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2024 başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın, seçim öncesi verdiği en dikkat çekici vaatlerden biri olan Jeffrey Epstein'ın müşteri listesini açıklama sözünü tutup tutmayacağı merakla bekleniyor.

Seçim kampanyası sürecinde sık sık "Epstein'ın dosyalarını açıklayacağım" vaadinde bulunan Trump, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Zafer konuşmasında da bu konuya değinmeyen Trump'ın sessizliği, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Jeffrey Epstein'ın 2019'daki şüpheli ölümünün ardından kapatılan dosyada yer alan isimlerin açıklanması, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Trump'ın seçim kampanyasında bu konuyu sıkça gündeme getirmesi, büyük yankı uyandırmıştı.

Hukuk uzmanları, dosyaların açıklanma sürecinin karmaşık yasal prosedürler içerdiğini ve bazı isimlerin gizli kalmasının yasal zorunluluk olabileceğini belirtiyor. Öte yandan Trump'ın muhalifler ise bu vaadin sadece seçim propagandası olduğunu öne sürüyor.

Kamuoyu ve medya kuruluşları, Trump'ın başkanlık döneminde bu vaadini yerine getirip getirmeyeceğini ve olası bir açıklamanın zamanlamasını merakla bekliyor.