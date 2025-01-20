Trump\'ın göreve gelir gelmez imza attığı ilk karar belli oldu

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından ikinci görev dönemine resmen başladı.

İMZA ATTIĞI İLK KARAR BELLİ OLDU

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte imza attığı ilk karar da belli oldu. Trump, göçmenlere yasal yollarla ABD'ye giriş imkanı sağlayan 'CBP One' isimli uygulamayı yürürlükten kaldırdı.

"UYGULAMA ARTIK BULUNMAMAKTADIR"

Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin resmi sayfasında da uygulamanın kaldırılmasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Ocak 2025'ten itibaren 8 farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır." ifadeleri yer alırken, mevcut randevuların da iptal edildiği bildirildi. Kullanıcılar da uygulamayı açtığında, uygulamanın artık kullanım dışı olduğunu ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.

YEMİN TÖRENİNDE YASA DIŞI GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yemin ettikten sonra konuşma yapan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti. Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti. Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD'nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.